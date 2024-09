La ciclista australiana Grace Brown, campeona del mundo de contrarreloj

La ciclista australiana Grace Brown, que hace unas semanas se colgó el oro en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos de París, se convirtió en la primera mujer en hacer el doblete en una misma temporada, al imponerse este domingo en el Mundial de Zúrich.

Sobre un exigente recorrido de 29,9 km, la corredora de 32 años superó por 16 segundos a la neerlandesa Demi Vollering y en 56 a la estadounidense Chloé Dygert.

"Vivo en un sueño desde hace unos meses. Otra vez el oro, es fabuloso", se felicitó la australiana, que anunció su retirada al finalizar la temporada.

"Mucha gente me dice que no lo puedo dejar ahora, pero sigo con lo previsto. Me siento bendecida por haber tenido esta carrera y por poder terminarla así", añadió la australiana, que esta temporada también ganó la Lieja-Bastoña-Lieja.

- Clasificación de la contrarreloj femenina del Mundial de Zúrich:

1. Grace Brown (AUS/Australia) 39:16.

(media: 46,0 km/h)

2. Demi Vollering (NED) a 16.

3. Chloé Dygert Owen (USA) 56.

4. Antonia Niedermaier (GER) 1:05.

5. Lotte Kopecky (BEL) 1:39.

6. Christina Schweinberger (AUT) 1:44.

7. Anna Henderson (GBR) 1:44.

8. Ellen Van Dijk (NED) 1:47.

9. Juliette Labous (FRA) 1:51.

10. Amber Neben (USA) 2:20.

...

28. Mireia Benito (ESP) 3:43.

38. Estefanía Herrera (COL) 5:00.

39. Diana Peñuela (COL) 5:08.

41. Paula Blasi (ESP) 5:35.

42. Fernanda Yapura (ARG) 5:37.

45. Floren Villanueva (BOL) 5:43.

48. Agua Marina Espínola (PAR) 6:13.

55. Miryam Núñez (ECU) 7:42.

y 70. Gissel Andino (HON) 13:57.