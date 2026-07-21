La colombiana Osorio buscará su cuarto título en el WTA de Guadalajara

La tenista colombiana Camila Osorio, número 52 en el ranking mundial, disputará el torneo WTA 500 de Guadalajara 2026, confirmaron este lunes los organizadores del evento que también contará con la presencia de la campeona defensora, la estadounidense Iva Jovic.

Osorio -de 24 años- vuelve al torneo de Guadalajara tras disputar las semifinales en 2024 y los octavos de final en 2025.

"La cucuteña está en busca de su cuarto título profesional", apuntaron los organizadores del Abierto de Guadalajara en un comunicado. Osorio es "actualmente la mejor representante" del tenis latinoamericano, resaltaron.

En su palmarés, Osorio ostenta los tres títulos que ganó en e Abierto de Bogotá (2021, 2024 y 2025).

Los organizadores también confirmaron la presencia de Iva Jovic, la raqueta número 16 del mundo.

La norteamericana defenderá su título con 18 años, en una temporada que la tuvo en enero como finalista del WTA 250 de Hobart, Australia.

La rusa Anna Kalinskaya será otra de las grandes animadoras del torneo mexicano. La jugadora -de 27 años- figura en el puesto 20 del ranking mundial y en México intentará sumar su primer título en el circuito de la WTA.

La moscovita volverá al Abierto de Guadalajara luego de su abandono en los cuartos de final de la edición 2022, cuando el torneo era categoría 1000.

El Abierto de Guadalajara 2026 se jugará entre el 13 y el 19 de septiembre y repartirá una bolsa de 1,2 millones de dólares en premios.