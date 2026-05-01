La cuenta pendiente de Messi en su partido 100 con Inter Miami

Lionel Messi cumplirá este sábado su partido 100 con el Inter Miami de la MLS y quiere festejarlo con la primera victoria de su equipo en su nuevo estadio.

El esperado primer triunfo del Inter en el flamante Nu Stadium, su nuevo hogar en Miami, se viene resistiendo desde que empató 2-2 ante el Austin en el juego inaugural, el 4 de abril.

Posteriormente, Las Garzas empataron también ante su público frente al Red Bull New York (2-2) y al New England Revolution (1-1).

El sábado tendrán una magnífica oportunidad de romper el maleficio en un derbi de Florida frente al decaído Orlando City, penúltimo de la Conferencia Este de la liga norteamericana (MLS) con siete puntos en 10 jornadas.

Orlando City, que despidió al técnico colombiano Oscar Pareja finalizada la tercera fecha de la liga, es además una de las víctimas más propicias para Messi en los casi tres años que lleva al frente del Inter Miami.

Por ahora el astro argentino, de 38 años, le ha marcado ocho goles en cinco enfrentamientos en todas las competiciones al futuro equipo del francés Antoine Griezmann.

Ese registro incluye un doblete en la victoria 4-2 de marzo.

El capitán del Inter Miami, segundo clasificado del Este, acumula siete goles en nueve jornadas pero también un inusual registro de cero asistencia.

La temporada pasada, en la que ganó su primera Bota de Oro de la MLS, el argentino sumó 29 dianas y 19 asistencias todavía al lado de sus eternos socios Sergio Busquets y Jordi Alba, hoy retirados.

Messi trata ahora de adaptar su juego al de nuevos compañeros como el delantero mexicano-argentino Germán Berterame que, tras un preocupante inicio de año, ha recuperado la puntería con dos goles en las últimas tres jornadas.

- Centenario con títulos -

En total, Messi ha festejado 85 goles en los 99 partidos disputados hasta ahora con la playera rosa del Inter Miami, donde disfruta del último tramo de su gloriosa carrera.

La llegada del ganador de ocho Balones de Oro a Florida en julio de 2023 transformó de arriba a abajo a la joven franquicia copropiedad de David Beckham.

En un lapso de pocas semanas, Miami inauguró su vitrina de títulos conquistando la Leagues Cup.

En 2024, el Inter concluyó en el primer lugar de la fase regular con un récord de puntos (74) y la temporada pasada alcanzó su ansiado primer campeonato de la MLS.

"No hay un día que no me emocione" entrenar a Messi, resumió este viernes Guillermo Hoyos, el técnico que relevó en abril al dimitido Javier Mascherano.

- Derbi californiano -

La undécima jornada de la MLS deparará también otro derbi, en este caso de California, entre Los Angeles FC (LAFC) y San Diego.

El equipo angelino, tercero del Oeste, podría reservar a su figura surcoreana Son Heung-Min de cara al partido de vuelta de semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf el miércoles frente al Toluca.

En cambio San Diego, gran revelación de la pasada campaña, está obligado a puntuar después de la racha de cinco derrotas seguidas encajadas en abril.