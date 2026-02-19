La española Ana Alonso logra el bronce olímpico en esprint de skimo

La española Ana Alonso, que sufrió un grave atropello en septiembre, culminó su espectacular recuperación con una medalla de bronce en la prueba de esprint femenino del esquí de montaña (skimo) de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, este jueves en Bormio.

La esquiadora andaluza de 31 años entró a 10 segundos y medio de la ganadora, la suiza Marianne Fatton, que se convirtió así en la primera medalla de oro de la historia de este deporte en unos Juegos Olímpicos, mientras que la plata fue para la francesa Emily Harrop (a poco más de 2 segundos del oro).

La de Alonso es la primera medalla de España en Milán-Cortina y el sexto metal de la historia de su país en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

La medalla llegó además con suspense y remontada al final, ya que era quinta en la última zona de cambio de esquíes, pero consiguió salir de ella en tercera posición, para proceder a bajar sin percances por la pista Stelvio hasta la meta.

Ana Alonso había sido subcampeona de Europa en esta prueba en 2024 y el año pasado en el Mundial de Suiza quedó en cuarta posición.

Este metal puede no ser el único que consiga en estos Juegos Olímpicos, ya que el sábado afrontará la prueba de relevos mixtos con Oriol Cardona, con el que fue subcampeón del mundo hace un año.

La otra española participante en esta prueba individual del skimo, María Costa (23 años), quedó eliminada en las semifinales.

La lucha por la victoria fue, como se esperaba, un pulso entre la suiza Hatton y la francesa Harrop, y el resultado fue una victoria de la primera, igual que hace un año.

La esquiadora helvética añade este título a los dos oros mundiales que consiguió en el esprint femenino (2021, 2025).

Por contra, Harrop, número 1 mundial, sigue con su maldición en las pruebas individuales: tiene seis oros en Mundiales, pero ninguno de ellos en esta prueba de esprint.