La esquiadora Lindsey Vonn regresó a EEUU nueve días después de su caída

La estrella del esquí Lindsey Vonn anunció en las redes el lunes por la noche que ha regresado a Estados Unidos, nueve días después de una caída aparatosa en el descenso olímpico por la que tuvo que ser operada cuatro veces.

"Estuve en el hospital desde la carrera y, aunque aún no puedo levantarme, estar de vuelta en casa es fantástico", escribió en su cuenta de X.

"Muchas gracias a todos los que, en Italia, me han cuidado tan bien", añadió la esquiadora de Colorado.

Vonn, de 41 años, era una de las favoritas cuando cayó el 8 de febrero. Sufre una fractura compleja de la tibia izquierda por la que ha sido sometida a cuatro intervenciones quirúrgicas en el hospital Ca' Foncello de Treviso.

La campeona olímpica de descenso en 2010 apuntaba al oro olímpico pese a haberse roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a finales de enero.

Volvió a la competición el invierno pasado después de casi seis años de ausencia y era considerada la gran favorita de los JO-2026 con un impresionante balance en la Copa del Mundo de siete podios en ocho carreras, incluyendo dos victorias, antes de su caída en Crans-Montana (Suiza).

"Aunque el día de ayer no terminó como lo había esperado, y aunque sufro mucho físicamente, no tengo ningún arrepentimiento", aseguró Vonn en sus redes sociales al día siguiente de su caída.