La esquiadora suiza Lara Gut-Behrami, lesionada en la rodilla durante un entrenamiento

La suiza Lara Gut-Behrami celebra en el pódium el título de campeóna de super gigante de la Copa del Mundo de Esquí Alpino, en Sun Valley (Idaho, EEUU), el 23 de marzo de 2025 Patrick T. Fallon
AFP
21 de noviembre de 2025

La suiza Lara Gut-Behrami, que inicia su última temporada luego de haber logrado uno de los mejores palmareses del esquí alpino, sufrió una caída el jueves durante un entrenamiento de super-G en Cooper Mountain (Estados Unidos), anunció el viernes la Federación Suiza de Esquí.

"Los primeros exámenes realizados in situ apuntan a una lesión en la rodilla izquierda", anunció Swiss-Ski, precisando que la deportista de 34 años volverá a Suiza para "someterse a pruebas médicas más exhaustivas".

Doble vencedora de la Copa del Mundo (2016 y 2024), Gut-Behrami terminó la pasada temporada en segunda posición, por detrás de la italiana Federica Brignone, quien se lesionó de gravedad en abril y que todavía no ha vuelto a esquiar.

Prodigio del esquí alpino, al lograr a los 17 años la primera de sus 48 victorias en el circuito mundial, Lara Gut-Behrami contaba con poner fin a su carrera deportiva tras esta temporada olímpica, buscando defender en los Juegos Olímpicos 2026 de Milán-Cortina su título conquistado en Pekín 2022 en Super G.

La esquiadora arrancó su temporada con una tercera posición a finales de octubre en el Gigante de Sölden, logrando su 101º podio en Copa del Mundo.

La etapa en Copper Mountain, en el estado de Colorado, está programada el 28 y 29 de noviembre.

