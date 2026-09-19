La estadounidense Jovic se consagra bicampeona del Abierto de Guadalajara

La estadounidense Iva Jovic se consagró este sábado bicampeona del Abierto WTA 500 de Guadalajara al vencer en la final a su compatriota Peyton Stearns en sets corridos 6-4 y 6-2.

Jovic, número 16 del mundo y segunda cabeza de serie, se impuso a Stearns, 60 del ranking, en una hora con 26 minutos.

La primera manga se resolvió en 40 minutos. Stearns tuvo un porcentaje mayor en los puntos ganados con su primer servicio: 78,6% contra 76,5%, pero Jovic aprovechó el único punto de quiebre que se presentó en este set inicial.

Jovic mantuvo la solidez de su servicio sin permitir un punto de rompimiento en contra, y se llevó el segundo set en 46 minutos.

La bicampeona, de 18 años, elevó a 78,6 el porcentaje de puntos ganados con su primer saque por 46,7% de Stearns.

En la edición 2025 del Abierto de Guadalajara, Jovic se coronó al vencer en la final a la colombiana Emiliana Arango.

Antes en la final de dobles, la española Cristina Bucșa y la estadounidense Nicole Melichar vencieron a la japonesa Momoko Kobori y a la tailandesa Peangtarn Plipuech en el súper 'tie break' con pizarra de 6-2, 5-7 y 10-5.

Bucșa y Melichar se se llevaron la victoria en una hora con 32 minutos.

El Abierto de Guadalajara repartió una bolsa de 1,2 millones de dólares y se jugó en las pistas de superficie dura del Centro Panamericano de Tenis.