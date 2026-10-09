La estrella francesa de la NBA Wemby apoya las protestas de estudiantes

La estrella francesa de la NBA Victor Wembanyama expresó el jueves su apoyo a las protestas estudiantiles que reclaman mejores condiciones en los liceos en Francia, al recordar que es una situación que conoció bien.

El pívot de los Spurs de San Antonio, de 22 años, realizó estas declaraciones desde esta ciudad de Texas, donde prepara la temporada de la NBA que comienza el 20 de octubre.

"En realidad, me alegra que los estudiantes de liceo y los jóvenes en general hagan oír su voz. Porque yo los escucho y los apoyo. Y espero que la gente que está arriba o muy arriba haga lo mismo", dijo en rueda de prensa.

El jueves, unas 71.500 personas, según las autoridades, recorrieron de nuevo las calles de Francia para denunciar la falta de reemplazo de profesores ausentes y horarios sobrecargados, así como aulas deterioradas, entre otros reclamos.

"No es algo totalmente desconocido para mí. Iba al instituto en Nanterre [al noroeste de París], que ya en aquella época era un bastión de bloqueos. No hace tanto tiempo que yo estudiaba en el liceo", subrayó Wemby, que llegó a la NBA en 2023.

"Es una situación de la que he tenido la suerte de poder salir. Son problemas que he tenido la suerte de dejar de vivir o de no vivir. Pero son desigualdades sistémicas y problemas tan profundos", concluyó.

En las redes sociales, anteriormente había respondido "me encantaría" a un mensaje que le decía: "Ven a manifestarte con nosotros".

Tras más de una semana de protestas, unos 150 liceos seguían cerrados este viernes en Francia, un día después que el gobierno anunciara la contratación de 3.000 profesores sustitutos en los próximos días y de un nuevo llamado a protestas el próximo martes.