La F1 baja el telón en Abu Dabi con un fin de semana plagado de atractivos

Lucha por el título de constructores entre McLaren y Ferrari, última carrera de Lewis Hamilton con Mercedes o la dupla de hermanos Leclerc compartiendo equipo en una sesión de ensayos: el último Gran Premio de F1 de la temporada, este fin de semana en Abu Dabi, presenta atracciones para todos los gustos.

Si bien el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ya resolvió la lucha por el título hace dos semanas en Las Vegas (Estados Unidos), donde sumó su cuarta corona mundial consecutiva, todavía quedan cosas en juego en este 24º y último Gran Premio del año, disputado en el agradable clima del circuito Yas Marina.

El título de constructores todavía no está decidido y cualquiera de los dos candidatos lleva años esperando una oportunidad así. La escudería McLaren, que corre detrás de él desde 1998, inicia el fin de semana como favorita, con 21 puntos de ventaja sobre su rival italiana Ferrari, que no ha logrado esta corona desde 2008, una auténtica eternidad para la legendaria 'Scuderia'.

Con 44 puntos en juego, Ferrari no tiene margen de error y está prácticamente obligada a lograr un doblete y esperar el fallo de los McLaren, que han demostrado una increíble regularidad quedando fuera del 'Top 5' únicamente en tres ocasiones esta temporada.

- "Todavía hay opciones" -

"Todavía hay opciones, pero no vamos a engañarnos, creo que vamos a necesitar un poco de suerte para ganarlo (el título). Hace falta que hagamos muy buen trabajo y que McLaren tenga un poco más de dificultad. Realmente creo que se puede y que será muy difícil, pero sigue siendo realista", declaró a la AFP Charles Leclerc el jueves.

El monegasco podría arrebatar también la segunda posición del Mundial de pilotos que ocupa provisionalmente Lando Norris en caso de una gran actuación, otro de los objetivos del fin de semana.

"Es un resultado que llegará de forma natural si logramos asegurar el primer objetivo. Si gano el domingo eso me ayudará a acercarme mucho a esa segunda posición, así que solo necesito hacer el mejor trabajo posible", añadió.

El otro foco del fin de semana está sobre el box de Mercedes, escudería con la que el británico Lewis Hamilton disputará su último Gran Premio luego de pasar las últimas 12 temporadas con la escudería alemana.

"Ha sido un gran viaje, jamás habríamos podido imaginar lo que iba a llegar: seis títulos mundiales de pilotos, ocho de constructores, 84 victorias, 153 podios... Muchos altos y algunos bajos que hemos sabido superar. Pero no son cifras, es un legado, una historia que ha permitido aumentar la diversidad en nuestro deporte", valoró Toto Wolff, patrón de Mercedes.

"Es difícil describir qué siento ahora mismo. No es la mejor sensación que he tenido evidentemente pero sobre todo estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos, me siento orgulloso y agradecido hacia este equipo", destacó Hamilton.

- Colapinto ¿adiós provisional? -

Los atractivos de este fin de semana arrancarán desde el viernes, en la primera sesión de entrenamientos libres, ya que Ferrari ha decidido confiar el monoplaza de Carlos Sainz al 'rookie' Arthur Leclerc.

Formará equipo con su hermano Charles, una gran novedad en la historia de la F1.

"Poder correr con él, es algo muy especial. Toda la familia vendrá aquí, lo que hará que ese momento sea todavía más especial y único, juntos en el mismo equipo. Y además con Ferrari, lo que es excepcional", afirmó Leclerc a la AFP.

Este será el último GP para Sainz con la 'Scuderia', que correrá en 2025 con los colores de Williams.

Ese movimiento deja por el momento sin hueco en la parrilla de la próxima temporada a la joven promesa argentina Franco Colapinto, que corría con Williams desde que ocupó el volante del estadounidense Logan Sargeant a finales de agosto.

La carrera del domingo puede servir a Colapinto para seguir dejando buenas sensaciones y tratar de convencer a alguna escudería de cara a la próxima temporada.