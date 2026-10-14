La federación de gimnasia culpa a Países Bajos del rechazo de los visados a gimnastas rusas

La federación internacional de gimnasia World Gymnastics dijo el miércoles que la decisión de rechazar las solicitudes de visado de tres gimnastas rusas para el Mundial de Róterdam era responsabilidad de las autoridades neerlandesas.

"La entrega de visados a todos los participantes es un proceso determinado únicamente por las autoridades neerlandesas", declaró World Gymnastics en un comunicado, en el que aclara no estar en una posición "para explicar por qué un selecto número de peticiones fueron rechazadas".

La organización añadió que estaba en "diálogo continuo con las autoridades neerlandesas, el Comité de Organización Local y la Federación Rusa de Gimnasia".

Entre las tres atletas rusas destaca la estrella de la gimnasia artística y vigente campeona mundial Angelina Melnikova.

Tanto ella como Viktoria Listunova y Anna Kalmykova se perderán el Mundial, programado del 17 al 25 de octubre y clasificatorio para los Juegos de Los Angeles 2028.

La federación rusa denunció que esta medida está destinada a apartar a los gimnastas rusos de la lucha por las medallas y supone una "discriminación directa" contra sus atletas.

También anunció que apelaría la decisión ante World Gymnastics y el Comité Olímpico Internacional (COI).

Melnikova, multimedallista a nivel europeo, mundial y olímpico, ganó la competición por equipos, el concurso completo individual y el salto de potro en el Campeonato de Europa disputado en agosto en Zagreb.

La deportista de 26 años compitió entonces bajo bandera neutral debido a las sanciones adoptadas por los organismos deportivos internacionales contra Rusia a raíz de la guerra en Ucrania.

Melnikova y otros integrantes del equipo ruso recibieron el visado de las autoridades croatas apenas tres días antes del inicio de la competición, tras haberla rechazado inicialmente, y varios deportistas rusos se vieron privados de competir al no obtener los permisos.