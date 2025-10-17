La Federación Internacional de Tenis se rebautizará como "World Tennis" en 2026

La Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) cambiará de nombre en 2026 para convertirse en "World Tennis", anunció el jueves la instancia encargada, entre otras cosas, de organizar el torneo olímpico, la Copa Davis y la Billie Jean King Cup.

Fundada en 1913 en París bajo el nombre de "International Lawn Tennis Federation", la organización adoptó su nombre actual en 1977.

Con el nuevo nombre, aprobado por una "mayoría aplastante" de las federaciones nacionales miembros de la ITF, la instancia busca "reflejar mejor el papel de la organización", según el comunicado de prensa publicado el jueves.

"Este cambio ofrecerá una identidad más clara" a la ITF y "alineará la marca con otras entidades de gobernanza importantes del deporte mundial", como por ejemplo World Athletics para el atletismo o World Aquatics para la natación.

La ITF es una de las siete entidades de gobernanza del tenis mundial, junto con la ATP (circuito masculino), la WTA (circuito femenino) y los organizadores de los cuatro torneos de Grand Slam: Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.