La Federación Panameña de Béisbol anuncia el calendario de las semifinales del Béisbol Juvenil 2026

Redacción Web
08 de febrero de 2026

La Federación Panameña de Béisbol dio a conocer este domingo 8 de febrero el calendario oficial de la Ronda Semifinal del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, Benjamín Salamín y David Rivas.

Según informó la entidad, la lucha por el título entra en su etapa decisiva y dará inicio este lunes con las series semifinales. En el estadio Mariano Rivera, Panamá Metro visitará a Panamá Oeste, mientras que, de manera simultánea, Coclé recibirá a Chiriquí en el estadio Remón Cantera, en encuentros programados para comenzar a las 7:00 pm

De igual forma, comentaron que la acción comenzará el martes 10 con los mismos rivales y en los mismos escenarios, manteniéndose el horario de las 7:00 pm Posteriormente, la serie se disputará sin día de descanso, por lo que el miércoles y jueves se jugarán nuevos compromisos con cambio de sedes.

En ese contexto, Panamá Oeste visitará a Panamá Metro en el estadio Rod Carew, mientras que Coclé viajará al estadio Kenny Serracín para enfrentar a Chiriquí, ambos partidos pautados para las 7:00 pm

Finalmente, la Federación reveló que la ronda semifinal tendrá un receso el viernes debido a los carnavales y que las acciones se reanudarán el viernes 20 de febrero.

Además agregó que “la entrada general tendrá un costo de cinco dólares (B/.5.00), mientras que los jubilados y niños pagarán dos dólares con cincuenta centavos (B/.2.50). Asimismo, los niños menores de cinco años podrán ingresar de manera gratuita”.

