La Federación Panameña de Fútbol reafirmó su posición de cero tolerancias al amaño de partidos

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) reafirmó, a través de un comunicado, su política de cero tolerancias frente al amaño de partidos, destacando acciones concretas para combatir esta práctica que afecta la integridad del deporte.

La federación recordó su participación en la “Operación Garra”, desarrollada junto al Ministerio Público, que resultó en condenas contra implicados. Asimismo, subrayó que mantiene protocolos avalados por FIFA y CONCACAF, y reiteró su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier nuevo caso, promoviendo además la denuncia y la capacitación continua en el fútbol nacional.

Resaltaron que “de encontrarse nuevos responsables, la federación actuará con la misma firmeza, colaborando con las autoridades competentes para que se impongan las sanciones que correspondan tanto a nivel deportivo como penal”.

La FPF puso a disposición de todos los actores del fútbol nacional sus canales oficiales de denuncia, destacando que los reportes pueden realizarse de forma anónima o directa, a través del correo electrónico [email protected] o mediante la línea telefónica +507 6634-5515.

Por otro lado, resaltaron que, como parte de su compromiso permanente con la integridad del deporte, la FPF desarrolla todos los meses jornadas de capacitación dirigidas a clubes de la LPF, Liga Prom, LFN y LFF. En estos espacios se abordan temas clave como la prevención del amaño de partidos, la identificación de conductas de riesgo y la correcta utilización de los canales de denuncia disponibles.

Finalmente, la Federación Panameña de Fútbol invitó a todos los actores del fútbol nacional a trabajar de manera conjunta por un fútbol limpio, transparente y en donde el fair play sea la prioridad absoluta.