La FEPABA apuesta por Nelson Colón para elevar el básquet de la ‘Sele’ de Panamá

Por su parte, Luis Blanco, presidente de FEPABA, durante la presentación de Colón, se dirigió a él con palabras de respaldo: 'estamos felices e ilusionados de que estés con nosotros. Queremos que te sientas como un panameño más con el sueño que tienen cuatro millones de panameños de volver a una copa del mundo y a los mejores eventos internacionales'. 'Luego de casi dos años y medio después de tomar las riendas de esta federación, intentamos renovar esa ilusión con una visión de mediano y largo plazo, con un técnico que pensamos se adecuada más a las cualidades deportivas de nuestros jugadores y queremos empezar este proceso, que no termina con la eliminatoria al mundial, sino con el desarrollo del baloncesto local, del formativo y queremos un proceso sólido que nos permita llegar a los Juegos Olímpicos y a las copas del mundo, y sumar a las otras selecciones (Sub-15 y Sub-17)', agregó el dirigente. La semana pasada, tanto el coach puertorriqueño y la FEPABA anunciaron, a través de redes sociales, el nombramiento en un comunicado. El nuevo seleccionador llega con una destacada trayectoria internacional, tanto a nivel de equipos como de selecciones. Dirigió previamente a la selección nacional de Puerto Rico, a la que clasificó a la Copa del Mundo FIBA 2023, torneo en el que finalizó en el 12° lugar, y también la condujo a los Juegos Olímpicos de París 2024, tras consagrarse campeón del Torneo de Clasificación Olímpica de San Juan, jugando como local. Colón reemplaza al argentino Gonzalo García, desvinculado en diciembre pasado. Bajo su dirección, el quinteto de Panamá perdió sus dos primeros compromisos en la Eliminatoria Mundialista, los dos ante Uruguay, en el grupo D, que comparte con Argentina y Cuba. El entrenador debutará en el banquillo canalero el próximo 27 de febrero, en el tercer partido de la Eliminatoria Mundialista, cuando se mida a Cuba en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, en la Habana. Luego, chocará de local ante Argentina, el 2 de marzo.