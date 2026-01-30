La FEPABA apuesta por Nelson Colón para elevar el básquet de la ‘Sele’ de Panamá

El puertorriqueño Nelson Colón fue presentado oficialmente este viernes 30 de enero como nuevo coach jefe de la selección nacional masculina mayor de baloncesto de Panamá.

En un acto realizado en la sede del Comité Olímpico de Panamá, en Llanos de Curundú, Ciudad de Panamá, directivos de la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA), le dieron la bienvenida a Colón y explicaron parte de su plan de trabajo a un grupo de periodistas.

“Es un reto muy grande y hay 4 millones de personas, sin presión, esperando resultados, pero lo importante es entender que esto es un proceso, va a tomar un poco de tiempo, nos vamos a aclimatar y queremos ver a la familia del baloncesto unida”, dijo el entrenador.

Colón reconoció que la situación del equipo no es fácil, tras sumar dos derrotas en sus primeros dos encuentros de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo FIBA 2027, en Catar.

“Lo que pasó, pasó, no lo podemos cambiar, hay que prepararnos bien por lo que viene, trabajar un día a la vez, hay que reformar el grupo y ponerlo a jugar un baloncesto de altura y que nos represente dignamente”, indicó.

“Dar esfuerzo y energía no son negociables, lo más importante es la preparación, si tenemos un buen scouting [proceso de evaluar jugadores para identificar su potencial], creo que la ejecución será mucho mejor. En medida que mejoren individualmente, mejorarán el grupo”, dijo el boricua.

“Van a ver una evolución del juego, de cómo verán a un equipo ejecutando, jugando a defensa, moviendo la bola, sin egoísmo y creciendo todos juntos, buscando ese sueño mundialista”, dijo Colón. Añadió que “escuche que hace 20 años, Panamá no ha ido a un mundial, por lo que mi meta a corto plazo es que ese objetivo se cumpla, y ver como florece el básquet en Panamá”.