La fiesta del panameño: el Béisbol Juvenil, arranca el 3 de enero

La Federación Panameña de Béisbol ratificó este 3 de noviembre el Calendario Oficial del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, XVI Copa Caja de Ahorros, el cual está programado para iniciar este 3 de enero del 2026, con sus 12 equipos de ligas provincial del país y un sistema de todos contra todos a dos vueltas, durante su fase regular, que se extiende hasta el 28 de enero.

La primera fecha está marcada por el partido de apertura a jugarse en el estadio José Antonio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce, Coclé, desde las 7:00 p.m., que enfrenta a Colón ante Coclé, y previo, una ceremonia de inauguración desde las 5:30 p.m.

La fecha 1, programada para el sábado 3 de enero, incluye otros partidos, como: Darién ante Potros del Este en el José De La Luz Thompson, Metro viaja al Mariano Rivera y se medirá a los del West, Occidente ante Bocas del Toro en el Calvin Byron, Chiriquí ante Veraguas y Herrera se mide a Los Santos en el Roberto Hernández.