La FIFA comunica al Barça una denuncia del Atlético por Julián Álvarez

La FIFA ha trasladado al Barcelona la denuncia interpuesta por el Atlético de Madrid por los supuestos contactos del club azulgrana con el delantero argentino Julián Álvarez.

Fuentes del Barça confirmaron a AFP la recepción de la notificación del órgano rector del fútbol mundial.

Según la prensa local, la Federación Española de Fútbol también habría abierto un expediente para examinar el caso, pero ningún portavoz estaba inmediatamente disponible para confirmar la información.

El Atlético de Madrid había adelantado en junio pasado que denunciaría al Barça por su supuestos contactos con el delantero argentino, que tiene contrato con el club rojiblanco hasta 2030.

Estos contactos se habrían producido fuera de los plazos que se contemplan para ello.

El consejero delegado del club, Miguel Angel Gil Marín, había anunciado esa demanda tras las declaraciones de Julián Álvarez pidiendo salir del club.

"Hablé con las personas del club, con las que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", dijo Álvarez el 22 de junio tras el partido de su selección contra Austria en el Mundial 2026.

La Araña no precisó, sin embargo, cual sería su destino predilecto.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, admitió a principios de julio que el club azulgrana había hecho una oferta por el atacante.

"Hicimos una oferta al Atlético", había afirmado tras el acto de su proclamación como presidente del Barça el 1 de julio, tras ganar las elecciones.

Según los medios, el Barça habría ofrecido 100 millones de euros (115 millones de dólares) por Julián Álvarez.

Laporta reconoció que el Atlético le comunicó que no estaba dispuesto a vender y advirtió que la oferta no sería "ilimitada en el tiempo".

"No queremos transferirlo no aceptamos la oferta de 100 millones de euros (115 millones de dólares), ni aceptaremos una de 150, ni de 200", afirmó, por su parte, Gil Marín en una entrevista con los medios del Atlético.

El Barcelona quiere a Julián como su delantero tras la salida al final de la pasada temporada del atacante polaco Robert Lewandowski.