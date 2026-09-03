La Fórmula 1 llega a una Italia con el corazón 'partío': ¿Ferrari o Antonelli?

La Fórmula 1 llega este fin de semana a Monza, la casa de Ferrari, para un Gran Premio de Italia en el que el corazón de los tifosi estará dividido entre la devoción por la Scuderia y el apoyo al líder del Mundial, Kimi Antonelli.

Pasado el ecuador del campeonato, el joven piloto nacido en Bolonia, a menos de tres horas en coche del circuito lombardo, lidera cómodamente la clasificación del Mundial (242 puntos), pero su dominio ya no es tan abrumador como al inicio de temporada.

Después de quedar segundo en el primer Gran Premio de la temporada, por detrás de su compañero en Mercedes George Russell, Antonelli, que acaba de cumplir 20 años, ganó consecutivamente las siguientes cinco carreras.

No obstante, de las últimas seis carreras sólo ha ganado una (en julio en Bélgica) y Ferrari y McLaren parecen haber recortado la diferencia que tenían al inicio de curso con respecto a Mercedes.

- Sequía de 73 años -

Estas seis últimas carreras se las han repartido entre las tres grandes escuderías: dos para Ferrari con Lewis Hamilton y Charles Leclerc (en Barcelona y Silverstone, respectivamente), otras para Mercedes (Russell en Austria y Antonelli en Spa-Francorchamps) y las dos últimas (Hungría y Países Bajos) para el vigente campeón mundial Lando Norris al volante de su McLaren.

Antonelli aún tiene 59 puntos de ventaja sobre Russell y Hamilton, pero con once carreras para el final, nada está decidido.

Incluso Norris (a 83 puntos del liderato) y Leclerc (a 87) aún no han dicho la última palabra.

No obstante, el joven Antonelli sigue siendo el favorito para convertirse en el tercer italiano que gana el campeonato del mundo de pilotos en la Fórmula 1 y... ¡el primero desde 1953!

Si bien dos italianos ganaron tres de los cuatro primeros campeonatos (Giuseppe Farina en 1950 y Alberto Ascari en 1952 y 1953), ningún otro piloto de esta nacionalidad ha logrado la corona en los últimos 73 años.

Y desde Ricardo Patrese a finales de 1980 y principios de los 1990, ningún italiano estuvo peleando por el título.

Pero Antonelli tendrá que repartirse el cariño de los tifosi con Ferrari por la veneración que sienten los italianos por la Scuderia.

"Estoy muy excitado. Creo que va a haber un gran ambiente, diferente al año pasado", declaró Antonelli a la web de la F1.

"Voy con una actitud y una mentalidad diferentes. Estoy convencido que voy a disfrutarlo mucho más" que el año pasado, cuando en la temporada de su debut acabó en la novena plaza tras una carrera llena de incidentes.

Los Ferrari, tras las mejoras introducidas durante el parón veraniego, parecen en disposición de luchar por la victoria en Monza.

- Homenaje a Schumacher -

Ferrari, como McLaren, tratará de aprovechar también que Antonelli arrancará el domingo desde el fondo de la parrilla por la sanción que recibirá al decidir Mercedes cambiar el motor en el monoplaza del italiano, pese a haber cubierto ya el cupo de los cambios "gratis".

"El trabajo no está hecho. Estamos sólo en el ecuador y aún queda mucho por hacer", advirtió Antonelli, que se considera más "maduro" y "experimentado" que hace un año.

A favor del italiano estará también el hecho de que Monza es uno de los circuitos en los que es más fácil adelantar, por lo que podrá limitar daños.

Ferrari, por su parte, correrá con unos coches especialmente decorados para celebrar los 30 años del fichaje de Michael Schumacher y 20 del último título del mítico piloto alemán al volante de un bólido rojo.

El cuarto equipo puntero, Red Bull, no parece por ahora en condiciones de pelear con sus rivales.

El neozelandés Liam Lawson volverá a compartir garaje con el tetracampeón del mundo Max Verstappen, luego de confirmarse la baja por segundo GP consecutivo del francés Isack Hadjar, lesionado en una muñeca.