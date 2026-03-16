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La gimnasia es su felicidad

Aylin Goon Lan ha practicado gimnasia por más de una década y este año representará a Panamá en los Juegos Suramericanos de la Juventud y su sueño sería poder ir a las Olimpiadas Juveniles

La gimnasia es su felicidad
Cortesía |
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Roberto Robinson
16 de marzo de 2026

Aylin Goon Lan tiene una interesante experiencia en eventos internacionales. En 2025, participó en los Juegos Panamericanos Junios, Panamericanos de Gimnasia y Centroamericano de Gimnasia.

“Fue un año de mucho aprendizaje. No todo salió perfecto, pero eso me ayudó a crecer muchísimo. Me ayudó a ser más fuerte mentalmente y entendí que para lograr mis metas tengo que esforzarme siempre, porque nada vendrá fácil ni regalado”, dijo Goon Lan. Y este 2026, su reto serán los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá, a celebrarse en abril próximo.

“Estos juegos serán mis primeros eventos oficiales del año, así que estoy enfocada totalmente en eso. Me siento orgullosa y agradecida”, señaló la atleta.

“Es muy emocionante y siento una responsabilidad, porque quiero ser un buen ejemplo para las otras niñas”, reconoció la joven y añadió que “espero traer un buen resultado, espero que a todos los panameños nos vaya muy bien y que dejemos el nombre del Panamá en alto y seamos los mejores anfitriones. Siento que la motivación es diferente, como si tuviera más energía para hacerlo mejor. Saber que estarán mis compañeras, mi familia y mis amigos apoyándome, será muy especial”.

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