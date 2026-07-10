La imparable Francia ya tiene rival en semis: España, que dinamitó a Bélgica

En la ciudad de las estrellas, y a pocos kilómetros de Hollywood, España derrotó 2-1 este viernes a Bélgica en unos cuartos de final de película y se clasificó para las semifinales del Mundial 2026, donde la espera la intratable Francia.

La vigente campeona de Europa sació su hambre de gloria: desde su único título mundialista, conquistado en 2010, no alcanzaba unas semifinales, una instancia que anteriormente solo había disputado en Brasil 1950 y Sudáfrica.

El equipo de Luis de la Fuente ha logrado al menos silenciar a los críticos tras un comienzo dubitativo en Norteamérica, y lo ha conseguido con más sufrimiento de lo esperado.

La sensación cardíaca, sin embargo, puede multiplicarse en su siguiente parada.

Tras despachar a los belgas, que jugaban sus primeros cuartos desde Rusia 2018, cuando acabaron terceros, España disputará un partido que perfectamente pudo haber sido la final de la primera Copa del Mundo de 48 equipos: ante la todopoderosa Francia de Kylian Mbappé.

Fabián Ruiz puso a soñar a la Roja a la media hora de juego en el despampanante SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles, al embocar un rebote dejado por Thibaut Courtois ante un remate de Dani Olmo.

Bajo las gigantescas pantallas digitales del recinto californiano, Charles De Ketelaere mantuvo su racha goleadora y con un cabezazo desactivó poco después (41') la carrera ibérica hacia su primera semifinal en 16 años.

- La venganza se sirve fría -

Pero, homenajeando su pasado sufrido, la selección española quebró las gargantas de la marea roja que la acompañó en Los Ángeles con un tanto en el epílogo de Mikel Marino (88'), quien había tocado césped dos minutos antes, al capitalizar una inseguridad del golero Senne Lammens.

Lammens debutó en la máxima cita del fútbol reemplazando a la cara más famosa de los Diablos Rojos, Courtois, que salió lesionado y llorando en el minuto 71.

Desde el banco el gigantesco número 1 belga vio la caída de los suyos frente a los jugadores de un país que se ha convertido en su segunda casa desde que llegó al Real Madrid en 2018.

La clasificación tan sufrida como emocionante significó además un desquite para la Roja, que al igual que los belgas tuvo un comienzo de menos a más en la Copa del Mundo.

España vengó uno de sus recuerdos más dolorosos en aquel pasado en el que su protagonismo en los grandes escenarios se reducía a alguna alegría esporádica y repetidas decepciones.

Fue en 1986, en el Mundial de México y después de la noche mágica de Emilio Butragueño, con cuatro goles en la victoria contra Dinamarca (5-1) en Querétaro en octavos de final.

Con la posibilidad de medirse a la Argentina de Diego Maradona, que acabaría ganando el título, España se enfrentó a Bélgica cuatro días después en Puebla y un fallo en la tanda de penaltis de Eloy Olaya la envió a casa... una vez más.

Pero el estatus de la Roja ha cambiado en los últimos 20 años, con el Mundial de 2010, tres coronas de la Eurocopa (2008, 2012 y 2024) y una Liga de Naciones (2023).

- Francia, sin costuras, espera en Dallas -

Ahora, tras recibir su primer gol en Norteamérica, se enfrentará el martes en las afueras de Dallas (19H00 GMT) a Francia, convertida el jueves en el primer semifinalista del torneo tras superar a Marruecos por 2-0.

Mbappé, decidido a llevarse el Óscar al mejor jugador del torneo, abrió el marcador y su secundario de lujo, Ousmane Dembélé, remató la faena.

Los Bleus de Didier Deschamps, empeñado en agrandar su leyenda mundialista, no han mostrado grietas a lo largo de un torneo que han amoldado a imagen y semejanza con el paso de cada encuentro.

Los otros dos boletos para semifinales se entregarán el sábado, un día que puede resultar fatal para alguna estrella de la pelota.

Inglaterra y Noruega protagonizarán en Miami un duelo entre los pistoleros Harry Kane y Erling Haaland, mientras que en el Argentina-Suiza, en Kansas City, la Nati tratará de hacer lo que nadie ha logrado hasta ahora: parar a Lionel Messi.