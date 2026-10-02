La investigación al PSG por acoso moral a Mbappé quedó sobreseída

Los jueces de instrucción de un tribunal parisino que estaban encargados de investigar al Paris Saint-Germain por posible acoso moral contra su exjugador Kylian Mbappé dictaron un sobreseimiento, indicaron este viernes a la AFP dos fuentes cercanas al caso.

Mbappé, actualmente en el Real Madrid, había acudido a la justicia penal contra su anterior equipo, lo que conllevó a la apertura de una investigación judicial, pero el futbolista retiró su denuncia en julio de 2025.

A finales de mayo de 2026, los jueces de instrucción decretaron el sobreseimiento del caso por no haberse podido establecer "los cargos suficientes", precisó una de las fuentes.

Según esa fuente, los magistrados señalaron que Mbappé había "desistido" en su denuncia y que lo había "hecho saber públicamente en la prensa", por lo que consideraron "imposible investigar" cuando "el propio denunciante ya no sostiene los hechos".

Contactado por la AFP, el abogado del futbolista, Pierre-Olivier Sur, no quiso hacer comentarios y el PSG tampoco.

La denuncia de Mbappé contra el PSG se había presentado en mayo de 2025 por acoso moral e intento de extorsión.

Mbappé se fue del PSG al término de su contrato en 2024 para unirse al Real Madrid.

Un litigio financiero enfrentó a la estrella francesa y el club parisino sobre importantes indemnizaciones por salarios, primas y vacaciones impagadas y que el jugador reclamó, obteniendo el visto bueno de un tribunal laboral.

El pasado 16 de diciembre, el PSG fue condenado a pagar casi 61 millones de euros y decidió no recurrir, por lo que el fallo se hizo firme.