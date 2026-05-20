La irregularidad de las estrellas ofrece un Roland Garros femenino muy abierto

Siete torneos de tierra disputados en 2026, seis ganadoras diferentes y ninguna de ellas las dos habituales favoritas, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek: la irregularidad en el circuito femenino deja más abierto que nunca el torneo de Roland Garros que comenzará el domingo.

Clara dominadora del circuito femenino WTA desde hace ya más de dos años, Sabalenka nunca se ha encontrado cómoda deslizando por la tierra y nunca se ha impuesto en Roland Garros.

La vez que lo tuvo más cerca fue el año pasado, cuando alcanzó por primera vez la final, en la que ganó el primer set en el tie break a Coco Gauff, pero la joven estadounidense logró dar la vuelta al partido para levantar la Copa Suzanne-Lenglen.

En esta temporada, a la tenista bielorrusa, ganadora de cuatro Grand Slams y que acaba de cumplir 28 años, no le va mucho mejor en la arcilla.

- Sin resultados en tierra -

Tras ganar Indian Wells y Miami en marzo, sólo ha jugado un par de torneos en tierra, sin buenos resultados: cuartos de final en Madrid (donde perdió ante la joven estadounidense Hailey Baptiste) y tercera ronda en Roma (derrotada por la veterana rumana Sorana Cirstea).

"Supongo que nunca perdemos; sólo aprendemos, así que está bien", se limitó a decir tras caer en Roma, en lo que fue su peor torneo en más de un año.

Al contrario que Sabalenka, Swiatek ha construido sus éxitos en la tierra, ganando cuatro de sus seis Grand Slams en París (2020, 2022, 2023, 2024), pero la polaca de 24 años lleva un tiempo sin encontrarse con su tenis.

Sin títulos en 2026 y sin alcalzar una final WTA desde su título en Seúl en septiembre la polaca ha buscado ayuda y consejo entrenándose recientemente en la Academia de Rafa Nadal, con el propio exjugador español, y ha incorporado a su grupo de trabajo a Francis Roig, uno de los entrenadores del ganador de 14 Roland Garros durante casi dos décadas.

Pero los resultados están aún por llegar. En Madrid no superó la tercera ronda (se retiró en el tercer set ante la estadounidense Ann Li) y en Roma perdió en semifinales contra la ucraniana Elina Svitolina, posterior vencedora en el Foro Itálico.

- El "método Nadal" -

Precisamente, esta victoria en la capital italiana hace de la veterana ucraniana de 31 años, actual N.7 del ranking, una de las aspirantes a la corona en París, pese a que nunca ha superado los cuartos de final en la Porte d'Auteuil.

Ganar en Roma "me da mucha confianza y es un buen augurio para Roland Garros, pero hay muchas jugadoras realmente duras, a las que no puedes subestimar", declaró Svitolina.

"Hay que estar lista para afrontar grandes batallas desde la primera ronda", añadió.

Su compatriota Marta Kostyuk (N.15) es otra de las aspirantes, tras ser la única tenista que ha repetido victoria esta temporada en tierra (primero en Rouen y luego en Madrid), aunque la joven de 23 años tiene el hándicap de no haber jugado nunca en las últimas rondas de un Grand Slam (su mejor resultado son unos cuartos en Australia).

Ganadora en París el año pasado, Gauff no tendrá intención de ceder fácilmente su corona, pero la actual N.4 de la WTA aún no ha ganado ningún título esta temporada, aunque su reciente actuación en Roma (derrotada en la final por Svitolina) le habrá servido para tomar confianza.

Además, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Jasmine Paolini y jóvenes como Mirra Andreeva, Victoria Mboko o Iva Jovic tienen armas como para jugar bien durante dos semanas y apuntarse nada menos que un Grand Slam.