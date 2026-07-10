La joya suiza Johan Manzambi será baja ante Argentina, confirma Yakin

El joven mediocampista Johan Manzambi, una de las figuras de Suiza en el Mundial 2026, no estará recuperado para enfrentar a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, confirmó este viernes el seleccionador Murat Yakin.

La promesa del Friburgo, autor de tres goles en el torneo, ya fue baja en la victoria en octavos de final ante Colombia por una lesión en la rodilla izquierda sufrida en un entrenamiento.

Manzambi "no va a poder jugar mañana. Hemos intentado todo lo que se podía hacer para que estuviera en plena forma pero por desgracia no va a poder jugar", dijo Yakin en su conferencia de prensa en Kansas City previa al duelo del sábado.

El jugador suizo, de 20 años, estaba siendo una de las revelaciones de un Mundial en el que arrancó desde el banco de suplentes.

Manzambi tomó la titularidad en el segundo juego de la fase de grupos y despuntó con un doblete en la paliza 4-1 ante Bosnia y Herzegovina.

La lesión previa al duelo contra Colombia frenó la progresión de un jugador codiciado por equipos como el Newcastle inglés, con el que habría alcanzado un principio de acuerdo.

"Está con bastante dolor y es algo muy duro para nosotros", lamentó Yakin. "Venía con muy buena inercia y cuando lo ves jugar te llena de felicidad. Estaba realmente bien pero mañana está descartado".