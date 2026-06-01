La jugada al estilo Curry que cambió los playoffs de los Knicks

Tras ir perdiendo 2-1 ante Atlanta en la primera ronda, Nueva York ha encadenado once victorias consecutivas para meterse en las Finales de la NBA por primera vez desde 1999, fruto de un ajuste táctico del entrenador Mike Brown, inspirado por su etapa en Golden State.

Veterano de los banquillos de la NBA, al frente de los Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers y Sacramento Kings, Brown (56 años) fue uno de los principales asistentes de Steve Kerr en los Warriors entre 2016 y 2022, con tres títulos como recompensa.

En contacto directo con uno de los mejores equipos de la historia, Brown contribuyó a la formidable mecánica ofensiva de la franquicia de la bahía, articulada en torno a la superestrella Stephen Curry, un tirador diabólico capaz de liberarse gracias a su excepcional juego sin balón.

Tras un inicio de playoffs apático y dos partidos seguidos perdidos por un punto contra los Hawks, Mike Brown decidió utilizar al interior Karl-Anthony Towns como principal generador de juego para liberar mejor al base Jalen Brunson, dejándolo a disposición en el segundo tiempo de las acciones gracias a un sutil juego de bloqueos y cortes de sus compañeros.

Desde la época de Tom Thibodeau, reemplazado por Brown el verano pasado, los Knicks se habían acostumbrado más bien a apoyarse en las cualidades de Brunson en el uno contra uno. Además de ser demasiado estático, el juego neoyorquino se había vuelto previsible.

Gracias a este cambio de libreto, los Knicks dominan ampliamente el rating ofensivo en estos playoffs, con 123,3 puntos anotados cada 100 posesiones.

- Aplanadora -

"Desde el partido en Atlanta, el ataque de Nueva York está en modo aplanadora y se ha vuelto mucho más limpio", señala el medio de análisis Dreamcast Show, que también destaca la clara disminución de las canastas encajadas en transición por parte de los Knicks.

"Karl-Anthony Towns genera los mejores tiros de toda la NBA porque, cuando tiene el balón, a menudo atrae al protector del aro rival (el pívot) y la zona queda, por tanto, muy a menudo completamente vacía".

Mike Brown explicó que este paso a la "motion offense" se había imaginado ya en la pretemporada, pero no había terminado de cuajar en la plantilla hasta el cuarto partido contra Atlanta.

El exentrenador Jacques Monclar también elogia la transformación de "KAT" en "base-interior", a la manera de un Nikola Jokic.

"Eso evita dejar a Mikal Bridges como tirador estático, que no lo es; pone en valor a OG Anunoby, que se mueve muy bien cuando pide el balón, le da aire al juego y le da aire a Jalen Brunson, que bota menos", valora el analista de NBA Extra en BeIn Sports.

"Antes era un baloncesto un poco 'roploplo', de botar mucho el balón, de asumir riesgos individuales en penetraciones o tiros forzados sobre el defensor", señala el exinternacional de 69 años.

"El barómetro de todo esto es el número de asistencias que da KAT antes y después", añade.

El exinterior de los Minnesota Timberwolves, que promedió 3 asistencias por partido en la temporada regular, pasó de 3.3 asistencias a comienzos de los playoffs a 6.5 desde el cambio táctico en ataque.

Con un Towns a lo Jokic y un Brunson a lo Curry, los Knicks afrontan con confianza este miércoles sus primeras Finales desde 1999. Por entonces Mike Brown ya era asistente de un tal Gregg Popovich en las filas de los Spurs, y aquello le valió su primer anillo de campeón.