La jugadora Lineth Cedeño se disculpó tras su expulsión por faltas disciplinarias

La jugadora panameña Lineth Cedeño se disculpó la tarde de este martes, 5 de septiembre, tras su expulsión del Sporting San Miguelito FC., debido a faltas disciplinarias.

“Quiero pedir disculpas por mi error. Me equivoqué y debo aceptar las consecuencias porque hoy, después de lo ocurrido, me doy cuenta de que cometí un error que a esta altura de mi carrera no puedo cometer”, señaló en un escrito que compartió en Instagram.

“Le pido disculpas, siempre y principalmente, a mis compañeras de equipo y de selección, quienes trabajan de manera muy profesional para levantar el nombre del fútbol femenino panameño a nivel local y mundial”, agregó.

También extendiendo unas “especiales disculpas al club Sporting San Miguelito, al DT y Cuerpo Técnico, dirigentes, fanáticos y a todos los que son parte de la institución. El club me abrió las puertas en un momento difícil y no pude agradecerle cómo se merecía”.

Según Cedeño, “el fútbol femenino en Panamá está creciendo y no podemos frenar ese crecimiento. Para mí, esto que acaba de ocurrir será un antes y un después en mi carrera y en mis acciones. He aprendido que debo mejorar y ese es mi mayor compromiso en este momento con el fútbol nacional”.