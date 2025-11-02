La keniana Obiri se impone con autoridad en el maratón de Nueva York

La keniana Hellen Obiri protagonizó este domingo un impresionante sprint final para alzarse con la victoria en el Maratón de la Ciudad de Nueva York, y estableció un nuevo récord del circuito.

Obiri, ganadora en Nueva York en 2023, se distanció de su compatriota Sharon Lokedi a falta de poco menos de un kilómetro para la meta, y cruzó la línea en dos horas, 19 minutos y 51 segundos.

El tiempo de Obiri pulverizó el récord del circuito de 2 horas, 22 minutos y 31 segundos, vigente durante 22 años, establecido por la también keniana Margaret Okayo en 2003.

Lokedi, ganadora en Nueva York en 2022, finalizó segunda con un tiempo de 2:20:07, mientras que la ganadora del año anterior, Sheila Chepkirui, fue tercera con 2:20:24.

Las tres primeras clasificadas registraron tiempos inferiores al antiguo récord del circuito de Okayo.