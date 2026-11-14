La (larga) lista de tareas de Pochettino en el Manchester United

El argentino Mauricio Pochettino tomará las riendas del Manchester United la próxima semana y de entrada tiene una larga lista de problemas por resolver si quiere enderezar el rumbo del gigante inglés.

El club anunció el viernes que el argentino, actualmente al mando de la selección masculina de Estados Unidos, empezará a trabajar como nuevo entrenador jefe a partir del 18 de noviembre.

Solo cuatro días después debutará con su nuevo equipo, 18º en la Premier League y en zona de descenso, en el estadio de su gran rival Liverpool.

Dependiendo de los resultados de Sunderland y Crystal Palace, el United podría comenzar el duelo en Anfield como colista del campeonato inglés.

Pochettino tiene ante sí muchos problemas a resolver para rescatar al United, que ha realizado el peor inicio de temporada de los últimos cuarenta años.

. Recuperar la sensación de victoria

El Manchester United tiene que empezar a ganar partidos rápidamente para alejarse del descenso. Ocho puntos tras 10 partidos —con una sola victoria— es su peor registro a estas alturas de una temporada liguera en 40 años.

Pese al mal inicio, una caída al Championship, la segunda categoría, parece improbable. De los 41 equipos que tenían ocho puntos en esta fase de una temporada de la Premier League, sólo el 17 descendieron (el 41,5%).

. Poner orden defensivo

Solo un equipo de las cinco grandes ligas europeas ha encajado más goles que los 30 del United en todas las competiciones esta temporada: el Lens francés.

El United no ha logrado dejar su portería a cero ni una sola vez en la Premier League y ha recibido al menos dos goles en cada uno de sus cinco últimos partidos en todas las competiciones.

Las lesiones, sobre todo la del lateral izquierdo Luke Shaw, han provocado múltiples cambios en la línea defensiva, agravando los problemas, mientras que el portero belga Senne Lammens ha sido responsable de varios goles con sus errores.

. Mejorar la puntería

En verano, el United decidió centrarse en reconstruir su centro del campo y olvidó su delantera. El "9" titular, Benjamin Sesko, no juega desde mediados de septiembre y su puesto lo ha ocupado Bryan Mbeumo, que fuera de la banda sólo ha marcado dos goles desde la lesión del checo.

Marcus Rashford, actualmente lesionado, ni ha marcado ni ha asistido desde que regresó de su cesión en el Barcelona, mientras que Matheus Cunha y Amad Diallo han sido irregulares.

Pochettino tiene pocas opciones, pero debe encontrar una solución rápidamente.

. Revertir un ambiente tóxico

Los malos resultados del United en los últimos años han provocado el hastío de los hinchas, quienes consideran responsables del desastre a la familia Glazer, la propietaria mayoritaria del club.

Pochettino, el octavo técnico a tiempo completo del United desde que Alex Ferguson se retiró en 2013, no puede cambiar la propiedad, pero al menos puede cambiar el clima tóxico que rodea al club, empezando por ganarse la confianza de los aficionados.

. Resolver el futuro de Bruno

El capitán del United, Bruno Fernandes, ha sido el talismán del club y su principal motor creativo durante muchos años, pero existe incertidumbre sobre su futuro, ya que está rindiendo esta temporada por debajo de su nivel.

El portugués, cuyo contrato acaba en junio próximo año, por ahora ha rechazado dos ofertas de renovación, aunque el club podría renovarle automáticamente por una temporada adicional, hasta 2028.

Sacar el máximo rendimiento a los jugadores más veteranos del United, en particular a Fernandes, será clave.

. Revolución táctica

Los aficionados del United se sienten profundamente defraudados por el bajo rendimiento de los jugadores y lo expresaron con sonoros abucheos tras la humillante derrota 3-0 del mes pasado contra el Bournemouth.

El equipo está falto de confianza y sin un modelo de juego evidente, pese a remontadas impresionantes contra la Roma y el Aston Villa en los últimos partidos.

Pochettino debe convencer a los jugadores de que su estilo de juego es el adecuado para sacarlos del atolladero.

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