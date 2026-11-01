La Lazio vence 2-1 al Cagliari y se destaca como líder en solitario

La Lazio aprovechó el revés del Inter de Milán el sábado y se distanció como líder en solitario de la Serie A gracias a su triunfo 2-1 en casa ante el Cagliari, este domingo en su partido de la décima jornada.

Inter y Lazio habían llegado al fin de semana igualados a puntos y a diferencia de goles, con los primeros en cabeza únicamente por su mayor número de tantos a favor.

La derrota 3-1 del Inter el sábado en el Derbi de la Madonnina contra el AC Milan motivó ya que cambiara la diferencia de goles y la Lazio pasó a la primera plaza.

La victoria de este domingo en el Olímpico le hace sumar 28 puntos, con un balance espectacular de nueve triunfos y un empate desde el inicio de esta Serie A, mientras que el Inter se queda anclado en 25 puntos.

El Cagliari, undécimo clasificado, sorprendió de entrada este domingo, al adelantarse con un gol del angoleño M'Bala Nzola en el minuto 20, pero el equipo celeste igualó en el 36' gracias al danés Gustav Isaksen.

Pese al dominio abrumador de la Lazio en el juego, la igualdad se mantuvo hasta casi el final, cuando Andrea Pinamonti (83') recompensó los esfuerzos del local con el 2-1 definitivo.

La Lazio, que fue campeona de Italia por última vez en el año 2000, no había protagonizado nunca un inicio de temporada tan fulgurante.

Su victoria de este domingo se dio, como en sus anteriores partidos como local, con unas gradas en parte desiertas de ultras y tifosi por la guerra abierta de estos contra el propietario y presidente de la entidad, Claudio Lotito.

Además de ese zarpazo de tres puntos respecto al Inter, la Lazio mantiene cuatro unidades de diferencia respecto a la Roma (3ª), que el sábado había vencido 5-2 en Udine.

Por su parte, el Como (4º) continúa a cinco puntos de la cabeza tras su triunfo en el primer turno del domingo contra el colista Unione Venezia por 1-0 gracias a un tanto de penal de su capitán, francés Lucas Da Cunha.

Es el quinto triunfo consecutivo para el equipo lombardo que entrena el español Cesc Fábregas, entre todas las competiciones.

El Frosinone, recién ascendido, sigue sorprendiendo en este inicio de curso y es sexto después de ganar 2-0 al Torino (10º).