La legendaria Lindsay Vonn se clasifica para sus quintos Juegos Olímpicos

La legendaria esquiadora Lindsey Vonn competirá en sus quintos Juegos Olímpicos de Invierno tras confirmar oficialmente el martes su plaza en el equipo estadounidense para la cita que se celebrará en febrero en Milán-Cortina, confirmó la federación de esquí estadounidense.

Vonn, de 41 años, regresó a las pistas hace poco más de un año tras un descanso de más de cinco años y ha impresionado esta temporada con cuatro podios, incluyendo una victoria en cinco carreras.

Lidera la clasificación de la Copa del Mundo del descenso tras tres participaciones.

Sus resultados de este año le garantizan una plaza en el descenso olímpico, programada para el 8 de febrero en Cortina d'Ampezzo.

Vonn ha ganado doce veces en Cortina a lo largo de su carrera, con seis victorias en el descenso y seis en el supergigante.

La estadounidense ganó la medalla de oro en el descenso y una de bronce en el supergigante en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010 y otra medalla de bronce en el descenso en Pyeongchang 2018.