La leyenda Sébastien Ogier gana el Rally de Canarias

El francés Sébastien Ogier batió a su compañero en Toyota Oliver Solberg para imponerse este domingo en Canarias en su primer rally de la temporada, por lo que inicia la senda de un décimo título récord en el campeonato del mundo.Pero el camino será largo para lograrlo, ya que Ogier solo es sexto en la clasificación general, que cuenta con un nuevo líder: Elfyn Evans (Toyota), ahora dos puntos por delante de Takamoto Katsuta (Toyota).En la isla de Gran Canaria hizo falta una salida de carretera en el penúltimo tramo para detener definitivamente al sueco Solberg, que recortaba segundo a segundo su desventaja con respecto a Ogier, líder desde el viernes por la mañana.Tras un tercer puesto en Montecarlo y un undécimo en Kenia, el francés de 42 años, nueve veces campeón del mundo y vigente poseedor del título, inaugura por fin su casillero esta temporada en esta quinta prueba.Con Solberg fuera de juego, Ogier terminó muy por delante de sus otros compañeros de Toyota, el galés Elfyn Evans (+19,9) y el finlandés Sami Pajari (+1:40).El veterano francés afronta una vez más un programa reducido y ya ha renunciado a disputar Suecia y Croacia. Eso no le impidió el año pasado conquistar el título final para igualar en el palmarés a su compatriota Sébastien Loeb.El rápido asfalto de Canarias deja ahora paso en la próxima prueba a la tierra portuguesa.-- Clasificación del Rally de Canarias:1. Sébastien Ogier/Vincent Landais (FRA/Toyota) 2:43:18.92. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) à 19.93. Sami Pajari/Marko Salminen (FIN/Toyota) +1:40.84. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (JPN/Toyota) +1:51.25. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (FRA/Hyundai) +3:29.56. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) +3:41.07. Daniel Sordo/Cándido Carrera (ESP/Hyundai) +3:57.78. Josh McErlean/Eoin Treacy (IRL/Ford) +5:45.4- Clasificación del Mundial:1. Elfyn Evans (GBR/Toyota) 101 pts2. Takamoto Katsuta (JPN/Toyota) 99 pts3. Sami Pajari (FIN/Toyota) 724. Oliver Solberg (SWE/Toyota) 685. Adrien Fourmaux (FRA/Hyundai) 596. Sébastien Ogier (FRA/Toyota) 587. Thierry Neuville (BEL/Hyundai) 358. Esapekka Lappi (FIN/Hyundai) 219. Yohan Rossel (FRA/Lancia/WRC2) 2010. Léo Rossel (FRA/Citroën/WRC2) 18...- Clasificación de constructores:1. Toyota 2652. Hyundai 1673. Toyota Gazoo Racing Wrt2 754. Ford (M-Sport) 63