La Libertadores abre sus octavos con un 0-0 entre Fluminense e Independiente Rivadavia

Fluminense e Independiente Rivadavia abrieron este martes los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 con un 0-0 en el Maracaná, antesala de una semana con una cartelera de lujo que incluye los duelos Flamengo-Cruzeiro, Palmeiras-Cerro Porteño y Rosario Central-Corinthians.

El Tricolor carioca, campeón de la Libertadores 2023, asumió la iniciativa desde el comienzo, pero su dominio territorial apenas se tradujo en situaciones de riesgo ante un elenco argentino disciplinado y que se manejó cómodo sin la pelota.

Ambos clubes habían compartido suerte en el llave C de la fase de grupos: la Lepra mendocina golpeó al Fluzão con un 2-1 en el Maracaná, mientras que en la revancha en Mendoza firmaron un 1-1.

Con la llave completamente abierta, Fluminense e Independiente Rivadavia definirán el pase a cuartos el próximo martes en el estadio Malvinas Argentina. El ganador chocará en la siguiente ronda con el que se imponga en la serie entre Platense de Argentina y Coquimbo Unido de Chile.

La jornada del martes se completará en La Plata (00H30 GMT del miércoles), donde Estudiantes, cuatro veces campeón de la Libertadores, recibirá a la chilena Universidad Católica.

- El Mengão llega pisando fuerte -

Flamengo no solo defiende la corona conquistada el pasado año: llega a los octavos con el cartel de favorito.

El club carioca fue el mejor de la fase de grupos, terminó invicto con cinco victorias y un empate, y ahora abrirá su camino ante el Cruzeiro, segundo de una zona donde la Universidad Católica de Chile lideró y Boca Juniors fue eliminado.

El equipo de Leonardo Jardim goza de un alto poder de fuego, con varias alternativas para marcar diferencias en el ataque, como Bruno Henrique, Pedro, Samuel Lino y el ecuatoriano Gonzalo Plata.

De cara al desafío ante el Fla, el miércoles en Belo Horizonte, Cruzeiro se aferra al mensaje que Artur Jorge dejó tras la fase de grupos.

"No somos ni más ni menos que los demás equipos que participan en la competencia, pero sí somos un equipo con ambición", sostuvo el entrenador portugués.

- Una vieja rivalidad histórica -

Palmeiras llega a los octavos con la corona de gigante continental bien puesta.

El equipo paulista, que conquistó dos de sus tres Libertadores en las últimas temporadas, volverá a verse las caras con Cerro Porteño, un viejo conocido de la Copa: será el decimonoveno enfrentamiento entre ambos en la historia del torneo.

El antecedente más reciente ya dejó dos capítulos en esta edición durante la fase de grupos: empataron 1-1 en Asunción y el elenco paraguayo dio el golpe con un triunfo 1-0 en Sao Paulo.

Aquellos resultados dejaron su marca en la clasificación: el Ciclón guaraní se adueñó del primer lugar del grupo y el Verdão terminó como escolta.

"Tenemos que cerrar bien las líneas y tratar de aprovechar las oportunidades que tengamos", dijo el volante paraguayo de Cerro Jorge Morel sobre el duelo del miércoles en Sao Paulo.

- Canalla y Timão, 26 años después -

Rosario Central llega a los octavos con una ilusión renovada y una figura que eleva la expectativa: Ángel Di María.

El Canalla terminó como líder de su grupo y ahora se medirá con Corinthians, que avanzó como segundo de su zona, en una serie con aroma histórico.

Será el tercer partido entre ambos en la historia de la Libertadores.

En los octavos de final del 2000 protagonizaron una llave de alto voltaje: Central ganó 3-2 en Rosario, Corinthians repitió el resultado en Brasil y el Timão terminó avanzando por penales.

Veintiséis años después, vuelven a encontrarse.