La medallista olímpica Jenny Simpson hospitalizada tras desmayo en evento atlético

La exatleta estadounidense Jenny Simpson, medallista olímpica de bronce y excampeona mundial de 1.500 metros, fue hospitalizada tras desmayarse el martes durante un evento de atletismo en Carolina del Norte, según el miércoles informaron los organizadores.

El Sir Walter Running Group señaló en una publicación en Instagram que se produjo un "incidente médico" que afectó a Simpson mientras marcaba el ritmo de un grupo de corredores en la milla durante el evento Pop Up Miles, en Raleigh.

"Jenny está recibiendo una excelente atención médica", afirmó el grupo.

Los medios Runner's World y LetsRun informaron que Simpson estuvo sin pulso durante un periodo, pero que este fue restablecido mediante reanimación cardiopulmonar (RCP) y un desfibrilador externo automático antes de ser trasladada al hospital.

"Estamos increíblemente agradecidos con las personas que respondieron de inmediato, así como con los servicios médicos de emergencia y los profesionales sanitarios que gestionaron la situación con tanto cuidado, urgencia y profesionalismo", añadió el Sir Walter Running Group.

Simpson, de 39 años, ganó la medalla de bronce en los 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 y se proclamó campeona mundial de la distancia en 2011.