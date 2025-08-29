La MLS rompe su récord de gasto en fichajes

Atrayendo a figuras como Rodrigo De Paul o Son Heung-min, los 30 equipos de la liga de norteamericana (MLS) batieron su récord de gasto en contrataciones en la temporada 2025, con una inversión de alrededor de 336 millones de dólares, según un balance difundido el jueves por la competición.

El monto alcanzado, al cierre este mes del mercado de fichajes, representa casi el doble de los 188 millones de dólares gastados en 2024, que era la mayor cifra anual hasta ahora.

El volumen de inversión ha venido creciendo sostenidamente en el último lustro desde los 145 millones de dólares gastados en 2020.

Hasta 169 futbolistas llegaron desde el exterior en 2025, representando a 50 países diferentes y con una media de edad de 25,5 años.

En el ranking de operaciones individuales, la temporada 2025 registró las tres mayores transferencias de la historia de la competición.

Los Angeles FC abonó este mes alrededor de 26 millones de dólares al Tottenham por los servicios del surcoreano Son Heung-min, mientras Atlanta United pagó a inicios de campaña unos 22 millones por el marfileño Emmanuel Latte Lath y el FC Cincinnati unos 16 millones por el togolés Kévin Denkey.

El Inter Miami acordó en julio con el Atlético de Madrid la llegada del argentino De Paul, a cambio de unos 17 millones de dólares, para que arrope a su compatriota Lionel Messi en la pugna por el primer campeonato de la franquicia.