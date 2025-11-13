La MLS se verá en Apple TV sin una suscripción adicional

Los partidos del Inter Miami de Lionel Messi y el resto de la liga norteamericana (MLS) se podrán seguir a partir de 2026 en Apple TV sin necesidad de un pago adicional, anunciaron este jueves ambos socios.

Apple TV adquirió los derechos de transmisión exclusivos a nivel mundial de la MLS en 2022 en un acuerdo por una década valorado en unos 2.500 millones de dólares.

La plataforma de streaming comenzó a retransmitir el torneo en 2023, el año en que la MLS atrajo la atención global con el aterrizaje de Messi en Miami.

En estas tres primeras campañas de la alianza, sin embargo, los abonados de Apple TV que quisieran seguir la competición debían suscribirse a un servicio adicional (MLS Season Pass).

Este pago extra será eliminado a partir de 2026 para que la MLS llegue a mayores audiencias a nivel local e internacional.

El próximo año es clave en la estrategia de popularización del fútbol en Norteamérica con la celebración del Mundial en Estados Unidos y Canadá, países que conforman la MLS, y México.

"Nuestra asociación con Apple siempre se ha tratado de innovar para nuestros aficionados", dijo Don Garber, comisionado de la liga norteamericana, en el comunicado.

"Llevar todos los partidos de la MLS a Apple TV lleva esa visión al siguiente nivel al hacer que sea más fácil que nunca para los aficionados de todo el mundo ver, conectarse y ser parte del juego", señaló.

Además de la fase regular y los playoffs de la MLS, Apple TV también ofrecerá la Leagues Cup, el torneo anual conjunto entre la MLS y la liga mexicana, así como el Juego de las Estrellas y otros eventos.

En su expansión de oferta deportiva, Apple TV también se hizo en octubre con los derechos de retransmisión de la Fórmula 1 en Estados Unidos desde 2026 por un periodo de cinco años.

En la actualidad, la MLS se encuentra inmersa en los playoffs que coronarán al campeón de 2025 en la final el 6 de diciembre.

El Inter de Messi, quien recientemente extendió su contrato en Miami hasta 2028, se medirá el 23 de noviembre al FC Cincinnati en semifinales de la Conferencia Este, otro paso hacia su deseado primer título de liga.

El surcoreano Son Heung-Min y el alemán Thomas Müller, los dos grandes fichajes del año en la MLS, también siguen en carrera en el Oeste con Los Angeles FC y Vancouver Whitecaps, respectivamente.