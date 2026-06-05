La natación panameña eleva su nivel con el Gran Open Club

“El Gran Open Club viene a cambiar la filosofía y la identidad de las competencias locales, queremos ser competidores en organización de eventos en la región e invitar a muchos países a competir”, indicó el presidente de la Federación Panameña de Natación, Franz Olmedo Wever Otero.

El Gran Open Club 2026 arrancó fuerza el pasado 4 de junio, en la Piscina Eileen Coparropa, en Juan Díaz, con al menos 35 clubes nacionales y 3 de Ecuador participantes, en uno de los eventos más importantes de la natación en Panamá.

La cita deportiva, que se extiende hasta el 7 de junio, recibe a atletas desde los 7 años de edad en adelante y entregará más de 800 medallas entre oro, plata y bronce.

Para el dirigente, “la Piscina Eileen Coparropa es un escenario que cuenta con suficiente espacio para todos los visitantes y para realizar torneos amateurs”.

Wever Otero recalcó que entre los objetivos de la justa es “hacer [en el país] un torneo internacional de altura, además de traer a la casa a los competidores de nivel para foguear a todos nuestros participantes”.

El evento es transmitido a través del canal de la federación en YouTube: @panswimming_fed.