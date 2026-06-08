La neerlandesa Demi Vollering conquista su primer Giro de Italia

La neerlandesa Demi Vollering conquistó su primer Giro de Italia, este domingo en Saluzzo, adelantando en la clasificación general a su compatriota Anna van der Breggen en esta novena y última etapa.

Después de sus títulos en el Tour de Francia de 2023 y en la Vuelta a España en 2024 y 2025, la líder del equipo francés FDJ-Suez completa así su trilogía en las tres grandes rondas del calendario.

Vollering empezó el domingo como segunda de la general, a 50 segundos de Van der Breggen, pero lanzó varios ataques para dar el golpe a la clasificación en esta última oportunidad.

La etapa fue ganada por la local Elisa Longo Borghini, que se impuso al esprint en el grupo de cuatro escapadas, en el cual Vollering no peleó por el triunfo parcial y se limitó a saborear su título en este Giro.

"Hoy tenía que atreverme, tenía que estar dispuesta a arriesgarme a perderlo todo. Y lo he hecho", se enorgulleció Vollering.

Van der Breggen, por contra, vivió una nueva desilusión después de haber perdido ya este año la Vuelta a España en la última etapa, en aquel caso en beneficio de la española Paula Blasi.

"Claro que estoy decepcionada. Intenté seguir a Demi, pero hoy ella fue más fuerte. Es triste haber perdido, pero estoy orgullosa de mi semana aquí", se consoló.

- Clasificación de la última etapa:

1. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) los 145,0 km en 3 h 45:05.

(media: 38,7 km/h)

2. Niamh Fisher-Black (NZL/TFS) a 0.

3. Antonia Niedermaier (GER/CSR) 2.

4. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) 3.

5. Femke de Vries (NED/TVL) 2:23.

6. Anna van der Breggen (NED/DLT) 2:23.

7. Sigrid Haugset (NOR/UXT) 5:59.

8. Lauren Dickson (GBR/FDJ - SUEZ) 5:59.

9. Isabella Holmgren (CAN/TFS) 6:01.

10. Magdeleine Vallieres (CAN/EFC) 6:01.

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- Clasificación general final:

1. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) 29 h 54:19.

2. Antonia Niedermaier (GER/CSR) a 30.

3. Anna van der Breggen (NED/DLT) 1:37.

4. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 2:44.

5. Niamh Fisher-Black (NZL/TFS) 3:26.

6. Femke de Vries (NED/TVL) 5:07.

7. Isabella Holmgren (CAN/TFS) 7:10.

8. Urška Žigart (SLO/AGS) 12:19.

9. Valentina Cavallar (AUT/DLT) 13:12.

10. Lore De Schepper (BEL/AGS) 13:29.

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