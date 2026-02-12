La neerlandesa Velzeboer, oro olímpico y récord en patinaje short-track

La neerlandesa Xandra Velzeboer tuvo un jueves inolvidable al colgarse el oro olímpico en los 500 metros del patinaje short track, delante de la italiana Arianna Fontana, una leyenda que suma la 13ª medalla olímpica de su carrera.

Velzeboer dominó la final de principio a fin, unos minutos después de haber batido el récord del mundo de la distancia en semifinales con 41 segundos y 399 milésimas, mejorando su propia plusmarca, que había logrado en 2022.

Fontana, a sus 35 años, logró su segunda medalla de la quincena olímpica de Milán-Cortina, después del oro conseguido con su país en la prueba de relevos por equipos del martes.

Con ese decimotercer podio iguala el récord de medallas olímpicas de un deportista italiano, alcanzando al esgrimista Edoardo Mangiarotti.

En los 1000 metros masculinos del short-track también hubo victoria para Países Bajos, en ese caso con Jens van 't Wout.