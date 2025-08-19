La pareja Sinner-Siniakova se retira del torneo mixto del US Open

La pareja formada por el italiano Jannik Sinner y la checa Katerina Siniakova no participará en el torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, luego de que el número uno de la ATP se retirase el lunes de la final del Masters 1000 de Cincinnati por enfermedad.

La dupla será sustituida por los estadounidenses Danielle Collins y Christian Harrison, que enfrentarán este martes en la primera ronda a la suiza Belinda Bencic y el alemán Alexander Zverev, confirmaron los organizadores del torneo de Grand Slam de Nueva York.

La presencia de Sinner estaba en seria duda desde que el lunes abandonó la final del Masters 1000 de Cincinnati frente a Carlos Alcaraz cuando perdía 5-0 en el primer set, después de 23 minutos de partido en los que lució visiblemente descompuesto.

"Me siento mal desde ayer (domingo)", explicó el italiano, de 24 años, en la pista. "Lo he intentado, pero no puedo. Me siento mal. No puedo moverme, siento que voy a colapsar. Lo siento por los fans".

Sinner no se presentó a la conferencia de prensa posterior a la final del torneo en Cincinnati (Ohio), pero a través de las redes sociales confirmó su presencia a partir del domingo en el certamen individual del US Open, donde defenderá el título logrado el año pasado.

Para aumentar el interés del dobles mixto, la organización del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del calendario, diseñó este año un torneo concentrado, entre martes y miércoles, con el aliciente del suculento premio para los ganadores: un millón de dólares.

Entre las 16 parejas ilustres que tomarán parte en el mismo destacan la formada por Alcaraz y la británica Emma Raducanu, la polaca Iga Swiatek con el noruego Casper Ruud o los serbios Novak Djokovic y Olga Danilovic.