La patinadora italiana Fontana suma una decimocuarta medalla olímpica

Corea del Sur ganó este miércoles el relevo femenino del patinaje short-track de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, por delante de Italia, que logró una plata que supone la decimocuarta medalla olímpica de la legendaria Arianna Fontana.

La deportista lombarda de 35 años, todo un icono en su país y una de las figuras más queridas, se convierte así en líder en Italia por número de medallas en los Juegos Olímpicos, superando las 13 que acumuló entre 1936 y 1956 el esgrimista Edoardo Mangiarotti.

Fontana está disputando sus sextos Juegos Olímpicos y en su palmarés cuenta con tres oros, seis platas y cinco bronces.

Con sus catorce medallas, se coloca solo a una del récord absoluto de metales en Juegos de Invierno, los quince que consiguió la exesquiadora de fondo noruego Marit Bjorgen entre 2002 y 2018.

Fontana alcanza por el momento en el segundo escalón de esa clasificación histórica de número de medallas olímpica de invierno al exbiatleta noruego Ole Einar Bjorndalen, que subió 14 veces al podio entre 1994 y 2014.

Para Fontana se trata de su tercera medalla en estos Juegos, después del oro en el relevo mixto y la plata en los 500 metros.

En la grada estaba presente en esta ocasión la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.