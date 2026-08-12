La PMFL arranca con un choque internacional y dos debutantes en el Estadio Emilio Royo

Este sábado 15 de agosto se dará el esperado Kickoff 2026 de la Panama Mayor Football League (PMFL) en el Estadio Emilio Royo, ubicado en Juan Díaz. Los fanáticos podrán ingresar desde las 4:30 p. m. para disfrutar de una doble cartelera que promete emociones de principio a fin.

El presidente de la PMFL, Gino Gómez Pedriel, destacó el crecimiento del torneo y la trascendencia de esta jornada. “Este Kickoff 2026 marca un antes y un después para el football americano en Panamá. No solo le damos la bienvenida a una nueva franquicia local que amplía nuestra base de talento, sino que también cruzamos fronteras al incluir a un equipo extranjero, lo cual constituye un hecho histórico. El Estadio Emilio Royo será el escenario de una verdadera fiesta familiar este sábado, y estamos listos para brindar el espectáculo que la fanaticada se merece”, declaró.

La jornada inaugural comenzará a las 5:00 p. m. con el debut absoluto de las Águilas Doradas frente a los Colón Eagles. Las Águilas llegan bajo la dirección estratégica del head coach Carlos “Poty” Flores. Por su parte, los Colón Eagles presentan un plantel renovado que equilibra experiencia y juventud. La franquicia destaca por estar compuesta en un 95 % por jugadores colonenses y buscará imponer condiciones de la mano de su nuevo head coach, Sterry Etheridge.

El plato fuerte de la noche se jugará a las 8:00 p. m. con un duelo estelar de calibre internacional entre los Raptors y los Hunters de Medellín. Los Raptors, actuales campeones de la liga, saltarán al terreno de juego con una plantilla notablemente reforzada y una ofensiva comandada por el entrenador Raúl “Gator” Esquivel, junto con el coach Danello Codrington. Los Hunters, dirigidos por el coach José López, harán su debut oficial en la liga panameña tras viajar desde Colombia con el objetivo de competir al más alto nivel. Ante este encuentro, la directiva de la PMFL extendió una invitación especial a la comunidad colombiana residente en el país para acudir a respaldar a su equipo.

Las entradas ya están disponibles en formato digital a través de la plataforma Ticketplus. Para dar seguimiento al torneo, la liga invita a la afición a ingresar a su sitio web oficial (www.pmfl.com.pa) con el fin de consultar fotografías, videos, estadísticas y tablas de posiciones. Asimismo, se habilitaron coberturas exclusivas en redes sociales mediante el usuario @PMFL507 en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook.