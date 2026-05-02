La PMFL define su Draft rumbo a la temporada 2026

Con una sólida presencia de talento en posiciones clave, la Panama Major Football League (PMFL) celebró el pasado 16 de abril su reclutamiento o Draft 2026, dejando claro que la próxima temporada elevará el nivel competitivo del fútbol americano en el país.

En un ambiente cargado de energía y expectativa, el Starbay Casino fue el escenario de una jornada donde aspirantes, jugadores activos, directivos y fanáticos siguieron de cerca cada selección. Franquicias como Raptors actuales campeones, Wolfpack, Saints, Tigers y Colón Eagles movieron sus fichas con precisión estratégica. A este escenario se suman dos incorporaciones que amplían el alcance de la liga: Águilas Doradas y Hunters de Medellín, Colombia, aportando un atractivo internacional al torneo.

Durante el evento, el presidente de la PMFL, Gino Gómez Pedriel, y el presidente de la American Football Federation of Panama (AFFP), Luis Navas, coincidieron en destacar el crecimiento sostenido de la liga y del fútbol americano tanto a nivel nacional como internacional. Ambos resaltaron mejoras significativas en la infraestructura del Estadio Emilio Royo sede oficial de la PMFL así como avances en la organización y gestión de las franquicias.

En el desarrollo del Draft, los equipos apostaron por selecciones estratégicas y movimientos de turnos, respaldados por el análisis del Combine 2026, vitrina clave para evaluar prospectos y ajustar necesidades específicas en cada plantilla.

El objetivo es claro: subir el nivel competitivo. Con refuerzos en ofensiva, defensa y equipos especiales, se proyecta una temporada más intensa, con encuentros más físicos, marcadores cerrados y una lucha constante por cada yarda y cada punto.

La cuenta regresiva ya comenzó. El kickoff de la temporada 2026 está programado para el 15 de agosto en el Estadio Emilio Royo.

La liga más explosiva está lista. La PMFL apenas comienza.

Fuente: Carlos Paredes - PMFL Media.