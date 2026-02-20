La polaca Kamila Sellier se hiere en la cara con la lámina de un patín

La polaca Kamila Sellier, que participaba en los cuartos de final de los 1.500 metros de patinaje short-track, este viernes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, fue víctima de un accidente escalofriante, hiriéndose en el rostro con la lámina de un patín de otra competidora.

Sellier, de 25 años, tuvo que ser evacuada en camilla, después de esa caída en una curva. La herida se produjo cerca del ojo izquierdo.

La carrera quedó inmediatamente interrumpida, mientras Sellier era atendida primero y luego evacuada, para reanudarse después.

La estadounidense Kristen Santos-Griswold, considerada culpable de la caída, quedó descalificada.