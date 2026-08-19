La polaca Swiatek se mete en cuartos de Cincinnati y espera a Rybakina

La tenista polaca Iga Swiatek derrotó este miércoles a la francesa Diane Parry para sacar el primer boleto a los cuartos de final del WTA 1000 de Cincinnati.

Swiatek, quinta del ranking de la WTA, superó a Parry (66º) por un doble 6-3 en una hora y 28 minutos de juego en el inicio de la jornada en Cincinnati (Ohio).

La ex número uno mundial, que suma cuatro años seguidos en cuartos de Cincinnati, mantuvo su racha ganadora con la que la semana pasada alcanzó su primer trofeo del año en el WTA 1000 de Toronto.

La próxima rival de Swiatek podría ser precisamente Elena Rybakina, su víctima en la final de Toronto, siempre que la kazaja supere los octavos de final del miércoles ante la rusa Diana Shnaider.

La número uno mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, chocaba en la noche frente a la checa Sara Bejlek.

El programa del miércoles de Cincinnati incluye todos los cruces de octavos del WTA 1000 femenino y el Masters 1000 masculino.

El joven español Rafael Jódar abría el cartel de la pista central frente al italiano Flavio Cobolli y el argentino Thiago Tirante se medía en su turno con el checo Jakub Mensik.