La preselección nacional U23 de béisbol arranca su preparación en La Chorrera rumbo al Mundial

El Equipo Nacional U23 que representará a Panamá en el Campeonato Mundial de la categoría, a disputarse del 6 al 15 de noviembre en tres ciudades de Nicaragua, se reportó este martes a la convocatoria realizada por la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Los peloteros atendieron el llamado del cuerpo técnico encabezado por el experimentado estratega Aníbal Reluz (padre), quien está acompañado por los técnicos Manuel Rodríguez, Audes De León y Víctor Castillo, entre otros. Durante la jornada en el auditorio del coliseo chorrerano, se dio la bienvenida oficial a los atletas, se hizo entrega de la indumentaria de entrenamiento y se expuso la planificación del plan de trabajo.

Las prácticas en el terreno de juego iniciarán este miércoles desde las 7:00 a.m. con un programa inicial de 10 días enfocado en nutrición, acondicionamiento físico y evaluaciones técnicas. “Tendremos exámenes para medir fortalezas y pruebas de ‘in-body’ que nos darán un diagnóstico preciso sobre el estado físico de nuestros jugadores”, explicó Reluz, mánager del combinado patrio.

Panamá quedó ubicado en el Grupo A del certamen mundialista junto al anfitrión Nicaragua, Australia, República Checa, Puerto Rico y Taiwán. Por su parte, el Grupo B está integrado por Cuba, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Sudáfrica y Venezuela.