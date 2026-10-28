La productora de "La guerra de las galaxias" liderará las ceremonias de Los Ángeles 2028

Kathleen Kennedy, la productora detrás de éxitos de Hollywood como "Parque Jurásico" y la saga moderna de "La guerra de las galaxias", estará al frente de las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 en Los Ángeles.

La californiana, de 73 años, fue elegida como jefa de ceremonias y contenido de los eventos, que tendrá lugar en el Memorial Coliseum y el SoFi Stadium, en sustitución de Peter Rice, que se mantiene como productor ejecutivo.

"Kathleen es una leyenda. Es una de las grandes figuras de Hollywood de todos los tiempos, con un talento excepcional para contar historias", afirmó Casey Wasserman, presidente del comité organizador de LA28, en el comunicado de anuncio.

"Cuando las estrellas se alineen para centrar la atención del mundo en Los Ángeles durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028, no puedo pensar en nadie mejor que Kathleen para evocar la magia de Hollywood", dijo Wasserman.

Kennedy, nominada a ocho premios Óscar, dijo que tanto ella como su esposo, el también productor Frank Marshall, son apasionados seguidores de los Juegos Olímpicos desde hace décadas.

"Los Juegos Olímpicos han sido una piedra angular en mi vida", afirmó la productora. "Mi marido y yo hemos asistido prácticamente a todos los Juegos desde Los Ángeles en 1984, y el deporte sigue siendo una de las grandes experiencias que compartimos".

El pasado enero, Kennedy terminó una etapa de más de una década como presidenta de Lucasfilm, en la que estuvo al frente de la trilogía moderna de La guerra de las galaxias (Star Wars).

Entre sus otros proyectos más emblemáticos como productora figuran "E.T., el extraterrestre", "Indiana Jones y el templo de la perdición" y "Parque Jurásico".

La ceremonia de inauguración de los Juegos está programada para el 14 de julio de 2028 y la de clausura para el 30 de julio.

Los organizadores de LA28 también revelaron el miércoles que "Stars Align" (Las estrellas se alinean) será el eslogan oficial de la cita olímpica en Los Ángeles.