La promesa española Landaluce dice adiós en cuartos del Masters de Miami

El recorrido de ensueño del prometedor tenista español Martín Landaluce en el Masters 1000 de Miami concluyó este miércoles con una derrota frente al checo Jiri Lehecka en cuartos de final.

Landaluce, número 151 de la ATP, plantó batalla a Lehecka (22º) durante dos horas de un igualado duelo zanjado con marcador de 7-6 (7/1) y 7-5.

A sus 20 años, esta nueva esperanza del tenis español competía apenas en sus primeros cuartos de final de un torneo ATP.

El madrileño aspiraba a ser el jugador de menor ranking en meterse en semifinales de Miami, con lo que hubiera superado al argentino Francisco Cerúndolo, que lo logró en 2022 como dueño de la casilla 103º mundial.

Alumno de la academia de Rafael Nadal, Landaluce asombró al mundo del tenis la última semana al tumbar a un par de víctimas del top-20 de la ATP (Luciano Darderi y Karen Khachanov) y después a Sebastian Korda, el verdugo de Carlos Alcaraz.

Pero este miércoles, en su séptimo partido en 10 días contando la fase previa, unos pocos errores en momentos clave le costaron el duelo ante el rocoso Lehecka.

En el arranque del choque, el checo no perdió la calma al comprobar que las piernas y la inspiración de Landaluce seguían operando a gran nivel.

A Lehecka, de 24 años, tampoco le asaltaron nervios con el gran número de pelotas de break desperdiciadas (nueve de 10 oportunidades), que impidieron que se despegara del español.

Landaluce, disparando derechas y saques desde sus 1,93 m de estatura, solo perdió el foco en el desempate del primer set, que le concedió a Lehecka al ceder siete puntos seguidos.

En la segunda manga siguió remando hasta tener su primera, y única, pelota de break para avanzarse 3-2, aunque Lehecka respondió con firmeza.

Si contra Korda salvó una pelota de partido, Landaluce sobrevivió a tres frente a Lehecka pero acabó inclinándose al entregar por única vez su servicio.

La derrota lo deja a las puertas de irrumpir por primera vez en el top-100 de la ATP.

Lehecka jugará sus segundas semifinales de Masters 1000 ante el ganador del otro cruce de cuartos del miércoles entre el estadounidense Tommy Paul y el francés Arthur Fils.