La propuesta del gobierno de Biden sobre los atletas trans ahonda la polarización

Una propuesta del gobierno de Estados Unidos que impediría a los centros escolares aplicar prohibiciones a los estudiantes transexuales que practiquen deportes acordes con su identidad de género, despertó furia y rechazo tanto de los políticos conservadores como de los activistas por los derechos de los trans.

El Departamento de Educación reveló el martes la propuesta que pretende dejar en claro la situación de los deportistas transexuales que forman parte de las competiciones escolares y universitarias en el país.

En su propuesta, el Departamento afirma que la prohibición de los deportistas transgénero viola la ley de derechos civiles promulgada hace 51 años que veta cualquier tipo de discriminación por género en centros educativos que reciban ayudas federales.

Hasta la fecha, al menos 20 estados han prohibido que los estudiantes transgénero practiquen deportes compatibles con su identidad de género, vetos que chocan con la nueva propuestas del Departamento de Educación.

Las prohibiciones decretadas en estos estados "no tienen en cuenta las diferencias entre los estudiantes en los distintos grados y niveles educativos", dijo el Departamento de Educación.

Pese a ese supuesto guiño a la inclusión, la nueva propuesta federal que dejaría sin efecto las prohibiciones absolutas, abriría la puerta para que las instituciones educativas tengan facultad discrecional de impedir la participación de estudiantes trans si se considera que socavan la equidad.

Según la propuesta, una centro educativo podría tener dificultad para impedir que un estudiante trans participe en un partido de escuela primaria destinado a enfatizar el trabajo en equipo, pero podría prohibir que estos atletas participen en competencias de la escuela secundaria.

La participación de los transexuales acapara la atención en la arena política estadounidense, en la que los conservadores religiosos luchan especialmente contra su inclusión en los equipos femeninos.

El alto grado de polarización que despierta el tema quedó en claro con la propuesta del gobierno de Joe Biden, que en la búsqueda de encontrar un término medio generó un rechazo casi unánime.

Algunos progresistas y activistas por los derechos humanos calificaron la propuesta de "traición", mientras que los políticos conservadores prometieron luchar contra su aplicación.

- La propuesta: "una vergüenza" -

La legisladora demócrata progresista Alexandria Ocasio-Cortez calificó la propuesta de desgracia.

Sin "ninguna razón para que el gobierno de Biden haga esto", escribió la legisladora en Twitter.

Erin Reed, investigadora legislativa y activista por los derechos de las personas transgénero, dijo que la propuesta abriría las puertas para los republicanos que buscan justificar las prohibiciones absolutas de los atletas transgénero en competencias en centros educativos.

"No puedo leer esto de otra manera que no sea una traición", escribió Reed en Twitter. La "administración argumentará que se trata de un 'matiz' y que 'no permitirá prohibiciones absolutas'. Los republicanos lo utilizarán como justificación. Los consejos escolares lo usarán para prohibir".

Otros defensores de los derechos de las personas trans se mostraron más optimistas con la propuesta, que deberá sortear un largo proceso antes de ser aprobada.

Jennifer Levi, directora senior de derechos transgénero y homosexual en GLAD, un grupo de defensa legal, dijo que la norma "afirma la importancia de dar a los estudiantes transgénero la oportunidad de practicar deportes".

"Estar en un equipo ayuda a los estudiantes a construir una autoestima sana, confianza y una imagen positiva de sí mismos" dijo Levi. "La norma propuesta prohíbe el tipo de prohibiciones categóricas adoptadas en demasiados estados que están perjudicando a los estudiantes transgénero y que envían un mensaje peligro a todos los estudiantes".

En contrapartida, los conservadores planean dar batalla legal.

"Defenderemos nuestras leyes", escribió en Twitter la gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem.

"Solo las niñas practicarán deportes de niñas. Presidente Biden, nos veremos en los tribunales", sentenció.