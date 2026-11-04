La protección de las tenistas de abusos y amenazas es una "prioridad" para la WTA

La WTA, el circuito femenino de tenis, aseguró a la AFP que proteger a las jugadoras es "una prioridad", después de que la ex campeona del Abierto de Australia Sofia Kenin y la británica Katie Boulter se convirtieran el miércoles en las últimas estrellas del tenis femenino en ser víctimas de abusos en las redes.

Kenin perdió en tres sets ante la adolescente británica Mika Stojsavljevic en el Abierto de Hong Kong y, en cuestión de minutos, la página de Instagram de la estadounidense empezó a recibir mensajes abusivos y ofensivos.

Entre los comentarios había referencias a la apariencia física de la jugadora de 27 años y comentarios sobre sus padres, muchos de ellos plagados de insultos.

Un comentario procedente de una cuenta privada, sin foto de perfil ni seguidores, decía: "Ni siquiera eres humana. ¿Te das cuenta de cuántas familias has arruinado en todo el mundo?".

La WTA considera que existen pruebas claras que vinculan las apuestas con algunos de los abusos más graves.

"Proteger a las jugadoras y a la familia del tenis en general de amenazas y abusos en línea es una prioridad clave para la WTA", dijo una portavoz a la AFP.

Boulter habló el año pasado sobre estas muestras de odio en línea, incluidas amenazas de muerte, dirigidas contra ella y otras jugadoras.

"Creo que esto simplemente demuestra lo vulnerables que somos", dijo Boulter a la BBC, señalando que a veces era difícil distinguir qué constituía una amenaza real y qué no.

Boulter, de 30 años, siguió a Kenin en la lista de derrotadas en Hong Kong el miércoles, y los abusos comenzaron a llegar a su página de Instagram incluso antes de que terminara su partido contra la estadounidense Claire Liu.

El martes, la también británica Jodie Burrage sufrió una eliminación en primera ronda en el Abierto de Chennai, en India.

Posteriormente, la jugadora de 27 años compartió una historia en su página de Instagram mostrando los abusos, incluidas amenazas de muerte, que recibió después del partido.

Gran parte de los abusos que reciben las jugadoras llegan a través de mensajes directos.

La alemana Eva Lys etiquetó a la WTA desde su cuenta de Instagram y preguntó: "¿Cuándo se va a hacer algo?".

Las tenistas fueron objeto de más de 12.000 publicaciones y mensajes abusivos en redes sociales en 2025, según un informe publicado en julio.

Entre las medidas que la WTA ha adoptado junto con otros organismos del tenis figura la creación, en 2023, de un servicio de monitoreo en línea.

A través de ese sistema, los agresores pueden ser identificados, investigados y, en los casos más graves, denunciados.