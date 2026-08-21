$!La prueba para ser mundialistas

Luego de la destacadísima actuación de los gamers panameños en los pasados XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en República Dominicana, donde Raúl Cogley consiguió la medalla de plata en Street Fighter 6 y Jhonnatan Mora el oro en eFootball, la actividad de los Esports (deportes electrónicos) seguirá retando a los canaleros a nivel internacional.

Un grupo de videojugadores defenderá los colores patrios en el evento clasificatorio directo a la FIFAe World Cup 2026, certamen que se celebrará entre octubre y noviembre en Arabia Saudita.

Se trata del FIFAe Continental Championship 2026 para la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), el cual se disputará en las categorías de eFootball Mobile, eFootball Consolas y Rocket League, del 28 al 30 de agosto en Ciudad de México.

“Panamá quedó ubicado en grupos muy exigentes, compartiendo llave con selecciones como México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá. La exigencia es máxima porque solo avanza un país por Concacaf al mundial”, señaló Jhonnatan Mora, quien competirá en la categoría eFootball Consolas junto a Elías Herrera.

“Prometo dar el 100 % de mí en México para, junto a mi compañero, darle la gloria a Panamá y clasificar al mundial oficial que se jugará en Arabia”, afirmó Herrera.

En tanto, Juan Mendoza y José Madrid representarán al país en la modalidad Mobile, mientras que la selección nacional de Rocket League está integrada por Diego Salvador Cardoze, Carlos Bouché y Luis Moreno.

“Ya estamos viviendo el futuro de los Esports en Panamá. Este año hemos tenido una mayor participación en competencias internacionales, lo que demuestra que esta disciplina se está desarrollando de gran manera”, destacó Alexandra Rangel, vicepresidenta de la Asociación Panameña de Esports.

La organización también resaltó la participación de otros atletas de deportes electrónicos en la Esports Nations Cup (ENC), torneo que se disputará en noviembre en diversos videojuegos.