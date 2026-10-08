La "resurrección" de Verstappen se pone a prueba en el sofocante GP de Singapur

Apenas unos días después de haber sumado en Malasia su primera victoria del año, el neerlandés Max Verstappen se pondrá a prueba en el sofocante circuito urbano de Singapur, donde el tetracampeón del mundo no ha obtenido nunca grandes resultados.

El pasado domingo, en Sepang (donde se disputó el GP de Baréin cancelado en abril por el conflicto en el Golfo), Verstappen se mostró imperial en una carrera que tuvo que ser retrasada una hora y media después de una caótica vuelta de formación en la que varios coches, incluido el Red Bull del neerlandés, se quedaron parados debido a un fallo de software en los ajustes para rodar en condiciones de lluvia.

"Fue una locura", dijo Verstappen tras la carrera. "Por momentos íbamos cinco en paralelo en la recta porque no lo entendíamos... Vi ocho coches a paso de tortuga y Lewis (Hamilton) se paró... No es lo que quieres para el deporte", añadió.

La lluvia podría volver a jugar un papel en la ciudad-Estado tropical, con tormentas eléctricas previstas que podrían afectar tanto a la carrera esprint programada para el sábado como al Gran Premio nocturno del domingo, disputado bajo los focos.

- "La carrera más dura del año" -

Pero influyen incluso más el calor sofocante y la extrema humedad.

Los pilotos pueden perder hasta tres kilos durante la prueba más larga del calendario, en la que completar las 62 vueltas suele llevar las dos horas máximas de tiempo de carrera permitidas.

A nivel físico "es la carrera más dura del año", admitió a la AFP el francés Pierre Gasly, compañero del argentino Franco Colapinto en Alpine.

Hidratarse en carrera "marca la diferencia en términos de concentración" porque "está claro que al final de la carrera uno está menos lúcido entre los muros de Singapur", explicó.

Los organizadores también están pendientes de la calidad del aire: si Singapur ya es de por sí una de las ciudades más contaminadas del mundo, la situación ha empeorado con los incendios en la vecina Indonesia.

Si la calidad del aire empeorara podría haber restricciones en algunas actividades de entretenimiento al aire libre, pero no afectaría a la carrera.

En estas condiciones extremas, Verstappen nunca ha ganado en el circuito urbano de Marina Bay, donde la estrechez de la pista hace que los adelantamientos sean, como en Mónaco, casi una misión imposible.

Una mejora en el suelo del monoplaza, junto con el hecho de que Verstappen por fin haya entendido cómo sacar el máximo provecho al coche de nueva generación, lo llevó a una victoria en Sepang que él mismo calificó de "increíble".

El líder destacado del campeonato, Kimi Antonelli, fue segundo con el Mercedes y probablemente volverá a pelear por la victoria, aunque la ventaja que ya tiene con su principal rival en la lucha por el título, su compañero George Russell, puede llevar al joven italiano a ser más conservador.

- Antonelli muy cerca del título -

Antonelli aventaja en 84 puntos a Russell, luego de que el británico se marchase de vacío en Sepang por un problema en el motor cuando rodaba tercero a cinco vueltas para el final de la carrera.

A falta de solo siete carreras para el final, el joven piloto de 20 años ya acaricia su primer título de pilotos, que sería el primero para un italiano desde Alberto Ascari en 1953.

Russell (en 2025) es uno de los seis pilotos de la actual parrilla que han ganado en Singapur, junto a Lando Norris (2024), Carlos Sainz (2023), Sergio Pérez (2022), Lewis Hamilton (2009, 2014, 2017 y 2019) y Fernando Alonso (2008 y 2010).

Hamilton llega también en buen momento tras haber protagonizado una espectacular remontada, pasando del 19º, tras arrancar con neumáticos de seco pese a la pista mojada, y acabar en el podio (tercero).

"Terminar en el podio después de cómo empezó la carrera es realmente satisfactorio", dijo Hamilton, que de ganar en Singapur igualaría el récord de cinco victorias en este GP que tiene el alemán Sebastian Vettel.