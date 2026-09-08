La revancha del Super Bowl abre la temporada más global de la NFL

La temporada más ambiciosa en la historia de la liga profesional de football americano (NFL) se inicia el miércoles con una revancha del Super Bowl, un calendario global sin precedentes y un puñado de aspirantes que busca destronar a los Seattle Seahawks.

Siete meses después de que Seattle derrotó a New England Patriots y ganó su segundo Super Bowl, ambos equipos se vuelven a enfrentar el miércoles para inaugurar una extensa campaña 2026 que se desarrollará en siete países de cuatro continentes.

El objetivo de los Seahawks por revalidar el título será puesto a prueba por un nutrido grupo de aspirantes que incluye a sus rivales de la división Oeste de la NFC, Los Angeles Rams.

Los Rams buscan repetir su triunfo en el Super Bowl de 2022 ante sus aficionados en Los Ángeles, con el partido culminante de la temporada regresando al SoFi Stadium en febrero.

El equipo angelino se la ha jugado al montar una plantilla repleta de estrellas, sumando a Myles Garrett a una defensa ya temible y persuadiendo a la leyenda defensiva Aaron Donald para que salga del retiro.

Sin embargo, los Rams son solo uno de varios equipos con posibilidades reales de ganar el título.

- El regreso de Mahomes -

Los Denver Broncos parecen bien situados para construir sobre su prometedora campaña de 2025, cuando terminaron con un balance de 14-3 pero vieron esfumar sus opciones de playoffs por una lesión del mariscal de campo Bo Nix.

Los Broncos abrirán su temporada con un duelo divisional de alto voltaje frente a los Kansas City Chiefs.

Los Chiefs celebrarán el regreso del quarterback Patrick Mahomes, después de que éste sufriera una lesión de rodilla que puso fin a su temporada en diciembre.

Mahomes, que lideró a los Chiefs a ganar el Super Bowl en 2020, 2023 y 2024, retomará su asociación con el veterano ala cerrada Travis Kelce, que podría despedirse este año tras casarse en la pretemporada con la estrella del pop Taylor Swift.

Otros equipos con aspiraciones legítimas de título son los Philadelphia Eagles, los Buffalo Bills y los Baltimore Ravens.

- Huella global en expansión -

Uno de los objetivos secundarios del curso será ver cómo la NFL expande su huella global como nunca antes.

Aunque el football americano se ha disputado fuera de Estados Unidos durante décadas, esta campaña abrirá un nuevo capítulo con nueve encuentros en el extranjero.

El jueves, Melbourne será sede del partido entre Los Angeles Rams y San Francisco 49ers, el primero de la NFL en Australia.

La gira internacional de la liga llegará después a Rio de Janeiro, el 27 de septiembre, cuando los Baltimore Ravens se midan a los Dallas Cowboys en el icónico estadio Maracaná.

El ya tradicional bloque de partidos en Londres será seguido por el primer encuentro de temporada regular de la NFL en Francia, el 25 de octubre, cuando los Pittsburgh Steelers choquen contra los New Orleans Saints en el Stade de France, en París.

Otros partidos internacionales están programados para disputarse en Múnich, Madrid y Ciudad de México.

- El siguiente paso -

La apuesta de la NFL por los mercados extranjeros no parará de crecer en los próximos años.

La liga ya votó por aumentar el número de juegos fuera de Estados Unidos a diez en 2027.

Además, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, reavivó el mes pasado el viejo debate sobre el eventual establecimiento de una franquicia en el extranjero.

"En algún momento habrá equipos de la NFL fuera de Estados Unidos", afirmó Goodell en declaraciones a medios alemanes. "No tengo ninguna duda de que esto ocurrirá algún día".

Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocio de clubes, internacional y eventos de la NFL, señaló que la competición ha basado su expansión internacional en "datos de aficionados, participación de los aficionados y oportunidades estratégicas en el mercado".

"Analizamos dónde los clubes son activos y dónde quieren estar", dijo O'Reilly a periodistas. "Eso nos llevó a Alemania, luego Brasil, luego España, Irlanda, Francia, ahora Australia, y a partir de ahí ya tienes un núcleo establecido".

Y añadió: "Miramos qué podría ser lo siguiente. ¿Qué partes del mundo ofrecen oportunidades, cuentan con afición, representan una oportunidad estratégica? Y así es como trabajamos internamente y con el comité de propietarios para decidir adónde vamos después".